Wenn schwule Berliner Sexträume eskalieren

Wie so viele kommt auch Matthew nach Berlin, um neu anzufangen. Um das offene, queere Berlin zu erleben, wo Männerschweiß von der Decke tropft, wo einfach alles möglich zu sein scheint. Doch der junge Kanadier träumt schlecht, er wirkt einsam. Bis er in seinem Job als Bademeister Matthias kennenlernt.



Es kommt zu einer schüchternen Annäherung, in der Matthew schnell zum Voyeur wird. Die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen immer mehr, selbst Matthew weiß manchmal nicht mehr, ob er wach ist, noch träumt – oder beides zugleich.

Mit dabei: ein Resident-DJ der berüchtigten Berliner "Herrensauna"



Pro-Fun hat "M/M" auf DVD, zum Download und als Stream veröffentlicht

So ist "M/M" zunächst eine Charakterstudie, die ganz ohne Worte auskommt. Geredet wird in Drew Lints erstem Film in Spielfilmlänge fast gar nicht. Dennoch lernen wir Matthew kennen. Seine Einsamkeit, der Sog in diese Stadt, das dominierende, kalte, sterile Weiß. Bis Matthew die Chance ergreift, Matthias zu werden.



Die beiden haben Sex, oder sie träumen von Sex, oder sie verwirklichen ihre Sexträume. Matthias, der Künstler, der mit kaltem Beton arbeitet und 3D-Modelle entwirft. Diese Werke verschmelzen mit dem Film, machen ihn so zu einem intermedialen Werk. Manche Bilder, sogar ganze Szenen, sind dabei wohlkomponiert wie urbane Stillleben. Regisseur Drew Lint entwirft eine ganz eigene Ästhetik, fernab von Sehgewohnheiten, und sprengt in "M/M" damit nicht nur die Grenzen von Traum und Wirklichkeit, sondern auch von Narration und Kunst.



Dazu kommt die Musik, Techno auf Berliner Partys, und treibende Kraft des Films. Kein Wunder, dass Nicolas Maxim Endlicher, der Matthias spielt, als Resident-DJ in der berüchtigten Berliner "Herrensauna" auflegt, und Antoine Lahaie (Matthew) ebenso als DJ tätig ist.



Keine leichte Kost



Beide passen zueinander, obwohl sie kaum ein Wort wechseln. Zwischen ihnen herrscht nur eine unaussprechliche Leidenschaft, die für Matthew bald zur Gier wird. Als Matthias einen Unfall hat, wird Matthew zu Matthias. Er lebt wie er, er liebt wie er. Ein Identitätstausch, der bald zum Identitätsrausch wird, aus dem Matthew keinen Ausweg mehr findet, als Matthias zurückkehrt. Die Gier eskaliert.



Damit reiht sich "M/M" ein in eine wachsende Zahl an Filmen, die den queeren Berliner Underground erkunden, ihm fast zu Füßen liegen und ihn doch am Ende nicht unkritisch hinterfragen. Anders jedoch als etwa "Lose Your Head" oder "Desire Will Set You Free" ist Drew Lints Film kodierter, vielschichtiger, visuell kraftvoller – und weniger bekömmlich.



In seiner Eigenartigkeit ist dieser experimentelle Thriller ungemein intim und beeindruckend. Keine leichte Kost, nicht unbedingt ein Samstagabendfilm, und genau deshalb so bemerkenswert.

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

M/M. Experimentalfilm, Thriller. Deutschland, Kanada 2018. Regie: Drew Lint. Darsteller: Maxim Endlicher, Antoine Lahaie, Nina Kettiger, Vika Kirchenbauer, Lynn Lahaie, Ahmad Larnes. Laufzeit: 81 Minuten. Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Pro-Fun Media