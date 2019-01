Barcelona: Queeres Zentrum Opfer von Vandalismus

Einer der Eingänge zum Zentrum am Sonntagmorgen (Bild: ObservatoriHomofòbia / twitter

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte das LGBTI-Zentrum in Barcelona beschädigt. Neben angedeuteten Keltenkreuzen, wie sie bei Neonazis populär sind, wurde an einer Glasfront in schwarzer Schrift die Bedrohung "Ich werdet sterben" angebracht. An diese und an eine andere Glastfront schrieben die Täter zudem "F(u)ck LGBT", auch wurden zwei Glasscheiben eingeschlagen.



Aquest matí ens hem trobat pintades #LGTBIfòbiques i els vidres trencats a Centre #BarcelonaLGTBI. Condemnem l'atac i deixem molt clar que seguirem treballant i defensant l'espai i els nostres drets i llibertats. pic.twitter.com/Sb7NFM1XH2 ObservatoriHomofòbia (@OCL_H) January 27, 2019 Twitter / OCL_H

Das Zentrum war erst vor rund einer Woche eröffnet worden und bietet auf rund 1.250 Quadratmetern neben Gruppen- und Beratungsangeboten auch Platz für Ausstellungen und ein Auditorium für Veranstaltungen. Eine örtliche LGBTI-Organisation hat inzwischen zu einer Kundgebung am Montagabend vor dem Zentrum aufgerufen.



Hoy ve la luz, tras 5 años de arduo trabajo por parte de muchas personas, organizaciones e instituciones el Centre LGTBI de Barcelona y estamos ahí para celebrarlo. Enhorabuena! @LGTBIcat pic.twitter.com/HOcEwWDBmu Federación Estatal LGTB (@FELGTB) January 19, 2019 Twitter / FELGTB | Eindrücke von der Eröffnung

Das Zentrum wird von der Stadt gefördert und arbeitet eng mit kommunalen Stellen zusammen. Bürgermeisterin Ada Colau sprach am Sonntag von einem "feigen Angriff": Die Täter sollten wissen, "dass sie uns nicht verängstigen. Mehr denn je fühlen wir den Stolz darauf, eine vielfältige Stadt zu sein, und die Freude, zu lieben, wen wir wollen und wie wir es wollen." "Wir verurteilen LGBTI-Phobie", kommentierte der Barcelona Pride bei Facebook und betonte, man gehe "keinen Schritt zurück!".

Einbruch in italienisches Zentrum

Erst am Freitag hatte die queere Community Italiens einen ähnlichen Fall zu vermelden: In der Nacht waren Unbekannte in die Büros der Organisation "Gay Center" in Rom eingebrochen und hatten Gegenstände wie Laptops sowie Bargeld im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro entwendet.



FURTO PRESSO LA SEDE DEL GAY CENTER: DANNEGGIATO IL LAVORO SVOLTO DA TANTI VOLONTARI. AIUTATECI Nella notte alcuni… Gepostet von Gay Center am Freitag, 25. Januar 2019 Facebook / Gay Center

In einer Stellungnahme bei Facebook sprach das Zentrum von einem "Akt der Feigheit", der vor allem die tägliche Arbeit der Ehrenamtlichen betreffe und Gelder, die für HIV-Tests und eine Notunterkunft vorgesehen waren. "Der Schaden ist nicht nur finanziell", so Zentrums-Sprecher Fabrizio Marrazzo, es sei auch "empörend zu sehen, dass Räume verletzt wurden, in denen wir jeden Tag Menschen sehr persönliche Unterstützung bieten."



Der Polizei hat das Zentrum inzwischen Bilder und Videos von Überwachungskameras übergeben. Die Bewegungen der Täter ließen darauf schließen, dass sie den Ort kannten und den Einbruch länger planten, so Marrazzo. Ein Online-Spendenauf hat bisher rund 650 Euro eingebracht.



FURTO GAY CENTER. DEPOSITATA IN MATTINATA LA DENUNCIA "Le foto ed i video acquisiti dovrebbero condurre ai ladri che in… Gepostet von Gay Center am Samstag, 26. Januar 2019 Facebook / Gay Center

Vor drei Jahren hatten zehn Aktivisten der rechtsextremen Partei "Forza Nuova" zwei Tage nach der Verabschiedung des Lebenspartnerschaftsgesetz spätabends das Zentrum gestürmt und mit Marrazzo den einzigen anwesenden Mitarbeiter beschimpft (queer.de berichtete). (nb)