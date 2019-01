Andreas Gabalier: Kritik "juckt mich nicht"

Manfred Werner - Tsui / wikipedia) Andreas Gabalier fordert Respekt ein, obwohl er selbst keinen Respekt gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten zeigt (Bild:

Heute, 10:28h,

Der homophobe Schlagersänger Andreas Gabalier hat gegenüber "Bild" mehr "Respekt" von all jenen Personen eingefordert, die ihn wegen homophober und frauenfeindlicher Aussagen kritisiert hatten. Hintergrund ist seine für Samstag geplante Auszeichnung mit dem Karl-Valentin-Orden, der ihm bei einer Veranstaltung im Deutschen Theater von der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla verliehen werden soll (queer.de berichtete).



"Wenn sich ein paar Einzelne aufregen, die mich persönlich überhaupt nicht kennen, dann juckt mich das nicht. Man hat mir gesagt, dass es bei allen meinen Ordens-Vorgängern Wirbel gegeben hätte, weil manche Kritiker meinten, gewisse Preisträger verdienten diesen Orden nicht", so Gabalier. Er sei wohl "einigen zu bodenständig", werde sich aber nicht für "diese Leute" ändern. "Von ein paar Neidern lasse ich mir meine Erfolgsgeschichte nicht kaputt reden", so der 34-Jährige. "Man muss mich wirklich nicht mögen, aber ich würde mir von einigen Leuten etwas mehr Wertschätzung wünschen. Gegenseitiger Respekt geht in unserer Gesellschaft immer mehr den Bach runter."



Die geplante Auszeichnung hatte bereits in den letzten Tagen zu viel Kritik geführt – etwa vom Münchner Alt-Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) oder aus dem Kreise der Familie des 1948 verstorbenen Karl Valentin.

Gabalier: Zu viele "schmusende Männlein"

Immer wieder hatte der österreichische Sänger wegen homosexuellenfeindlicher Aussagen in der Kritik gestanden. So beklagte er sich etwa, dass er als Heterosexueller angeblich diskriminiert werde ("Man hat's nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Manderl noch auf ein Weiberl steht"). Außerdem rief er Homosexuelle auf, sich "aus Respekt vor Kindern" in der Öffentlichkeit zurückzuhalten (queer.de berichtete). In einem Interview machte er außerdem die Sichtbarkeit von Schwulen und Lesben dafür verantwortlich, dass sexuelle Minderheiten von Heterosexuellen gehasst werden ("Man muss doch nicht jeden Tag schmusende Männlein in der Zeitung oder auf Plakaten drucken. Das löst das Gegenteil aus. Abwehr, Überdruss, Antipathie, selbst bei Leuten, die es doch eigentlich tolerieren.")



Die Jecken von Narrhalla halten aber weiterhin an der Auszeichnung fest. Übergeben wird der Preis vom 79-jährigen Sänger Peter Kraus, der Gabalier in Schutz nimmt: "Ich kenne Andreas als einen netten, höflichen und respektvollen Kollegen."

Homophober Vizekanzler beklagt "pathologischen Hass" auf Gabalier

Ein großer Unterstützer Gabaliers ist der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der Chef der rechtspopulistischen FPÖ, der in der Vergangenheit Homosexualität als "Krankheit" bezeichnet hatte (queer.de berichtete). Auf seiner Facebookseite schrieb der Politiker:" Allmählich zweifelt man am Verstand, aber nicht an dem von Herrn Gabalier. Das ist schon pathologischer Hass gegenüber andersdenkenden Kunstschaffenden…. Der Kunst ihre Freiheit. Freiheit der Kunst!" (dk)