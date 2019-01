Von Ralf Isermann (AFP)

Heute, 15:12h,

Welch passendes Geschenk zum 60. Geburtstag von Hella von Sinnen: In der Nacht zu Samstag und damit zum runden Geburtstag der Komikerin zeigt der Fernsehsender RTL alte Folgen von "Alles nichts oder?!".



Ob RTL bei der Programmplanung von Sinnens Geburtstag im Blick hatte, ist allerdings unklar – der Kölner Sender schließt die Aufzeichnungen der durch ihre fliegenden Torten bekannten anarchischen Show an eine Sendung zum eigenen 35. Jubiläum an. Mit der Wiederholung von "Alles nichts oder?!" dokumentiert RTL aber, wie sehr der eigene Aufstieg mit der inzwischen bei Sat.1 beschäftigten Hella von Sinnen und ihrem kongenialen Moderator Hugo Egon Balder verbunden ist.

Ein Urgestein des Privatfernsehens

Die am 2. Februar 1959 in Gummersbach als Hella Kemper geborene Komikerin zählt zu den Urgesteinen des Privatfernsehens. Ihr Image ist bis heute klar definiert – lesbisch, schrill und dick, so beschreibt es von Sinnen selbst. Mit diesem Image spielt sie, aber es stört sie auch manchmal: "Man kann von mir einfach nicht behaupten, ich wäre nur lesbisch oder nur schrill und dick!", sagte sie einmal dem Portal planet-interview.de. In erster Linie sei sie Künstlerin, es gebe viel mehr Facetten ihres Könnens.



Die mit ihrer Art polarisierende von Sinnen hat ein großes Verdienst daran, das in den Achtzigerjahren noch oft spießige Fernsehen und mit ihm auch Teile der Gesellschaft aufgelockert zu haben – vor allem dadurch, dass sie aus ihrer Homosexualität kein Geheimnis machte.



Die Liebe zu Cornelia Scheel als "Staatsaffäre"



Im vergangenen Jahr erzählten Balder und von Sinnen der "Bild"-Zeitung von ihrem Kennenlernen. "Ich habe mich Hugo bei RTL in der Kantine vorgestellt: 'Hallo, ich bin Hella, ich bin lesbisch'", erinnerte sich von Sinnen. Balder antwortete demnach: "Das passt gut, ich steh' auch auf Frauen". Was im Nachhinein so locker klingt, war in den Jahren vor und direkt nach der Wiedervereinigung noch ein Tabu.



Sie sei "die einzige deutsche TV-Person, die mit ihrem Coming-out kokettiert hat", sagte von Sinnen 1993 dem "Spiegel". Sie musste sich sogar gegen den Verdacht wehren, in Wahrheit heterosexuell zu sein. Zur "Staatsaffäre" sei es geworden, als sie sich in Cornelia Scheel verliebte.



Die Adoptivtochter des ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel und von Sinnen wurden zu den prominentesten Kämpfern für die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare. 1993 klagten die beiden in der sogenannten Aktion Standesamt mit anderen vor dem Bundesverfassungsgericht für die, wie man das damals noch nannte, Homo-Ehe. Die Karlsruher Richter lehnten das Ansinnen zwar ab, doch sie stellten erstmals fest, dass sich das gesellschaftliche Bild der Ehe wandeln könne – was inzwischen auch geschehen ist. Die Beziehung von Sinnens zu Scheel scheiterte 2014 (queer.de berichtete).



Auch Rollen als Schauspielerin und Synchronsprecherin



Anders als es zwischenzeitlich schien, schadete der Karriere der Moderatorin ihr offensiver Umgang mit ihrer sexuellen Orientierung nicht. Als Kabarettistin feierte sie immer wieder auf der Bühne Erfolge. Im Fernsehen blieb sie über all die Jahre durch verschiedene Sendungen meist an der Seite von Hugo Egon Balder präsent, vor allem mit "Genial daneben – Die Comedy Arena". Dazu kommen andere Shows wie "Der Klügere kippt nach" und verschiedene Rollen als Schauspielerin und Synchronsprecherin.



Nach einer Reihe von Medienpreisen kommt von Sinnen nun in das Alter, wo es Preise für das Lebenswerk gibt. Am 1. April erhält sie in Recklinghausen den "Ehren-Hurz", einen noch jungen Comedy-Preis, der sich an den Musik-Sketch "Hurz" der Recklinghäuser Hape Kerkeling und Achim Hagemann anlehnt.