Nach zehn Jahren wieder ein Gay Pride in Chiang Mai

Heute, 10:14h,

Neuer Anlauf in Chiang Mai nach zehn Jahren: Am Donnerstag, den 21. Februar findet in Thailands zweitgrößter Stadt wieder eine CSD-Demonstration statt. Die Parade beginnt nach Angaben des städtischen LGBT-Netzwerks um 17 Uhr am Chiang Mai Religion Practice Center und endet mit einer Kundgebung am Tha Pae Gate (Programm auf Facebook).



Mit "thenglischen" Slogans wurde 2009 in Chiang Mai gegen den vermeintlichen Sittenverfall protestiert

Die erste Gay-Pride-Parade in Chiang Mai fand 2008 statt (queer.de berichtete). Im Jahr darauf wurde sie kurzfristig aus Sicherheitsgründen abgesagt (queer.de berichtete). Zum ersten Mal in Thailand hatten sich LGBTI-feindliche Gegendemonstranten versammelt, die auf Transparenten und Schildern den CSD verurteilten und die Pride-Teilnehmer*innen teilweise aggressiv einkesselten. Über Megafon wurde gerufen, der Pride-Marsch widerspreche der lokalen Kultur und schade dem Image der etwa eine halbe Million Einwohner zählenden Stadt im Norden des Landes.



Thailand gilt trotz des Vorfalls als eines der LGBT-freundlichsten Reiseziele Asiens. Das staatliche Fremdenverkehrsamt wirbt unter dem Slogan "Go Thai Be Free" seit einigen Jahren gezielt um queere Tourist*innen.

Direktlink | Aktuelle LGBT-Kampagne des Fremdenverkehrsamts

LGBT-Menschen sind in Thailand sehr sichtbar. Die Gesellschaft steht ihnen ausgesprochen tolerant gegenüber, solange es – in vielen Fällen – nicht die eigene Familie betrifft. Ende letzten Jahres beschloss die Militärregierung die Einführung eingetragener Partnerschaften für homosexuelle Paare (queer.de berichtete). Der Gesetzentwurf muss noch vom Parlament bestätigt werden. (mize)