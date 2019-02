Summerjam verteidigt Auftritt von Buju Banton

Das Summerjam-Festival findet dieses Jahr bereits zum 34. Mal statt

Das Kölner Summerjam-Festival hält am Auftritt des jamaikanischen Sängers Buju Bunton Anfang Juli in Köln fest. Der 45-Jährige soll als Headliner bei dem Reggae-Festival auftreten, obwohl er in seinen Liedern zur Ermordung von Homosexuellen aufgerufen hatte (queer.de berichtete).



"Wir haben die Entwicklung des Künstlers Buju Banton über lange Jahre beobachtet. Er ist ein Künstler, den man aufgrund seiner Äußerungen von vor über zwei Jahrzehnten kritisch betrachten kann und muss", heißt es in der Stellungnahme gegenüber queer.de. "Der zu recht umstrittene Song 'Boom Boom Bye' erschien 1992, also vor 27 Jahren, da war Buju 19 Jahre alt. Mittlerweile distanziert sich der Künstler nicht nur in Deutschland sondern weltweit von seinen früheren Aussagen zum Thema Homophobie."



Allerdings sind bislang keine öffentlichen Distanzierungen des im Dezember 2018 nach mehrjähriger Haftstrafe wegen Drogenhandels aus einem US-Gefängnis entlassenen Sängers von früheren Äußerungen bekannt. Kurz vor seiner Verhaftung hatte er im Herbst 2009 noch abfällig erklärt, es gebe "kein Ende im Krieg zwischen mir und Schwuchteln". Damals sagte er auch, dass er wegen seiner "Kultur und Erziehung" Homosexualität "nicht in tausend Jahren" gutheißen könne (queer.de berichtete).



Das Summerjam-Festival verwies in seiner Antwort auf eine queer.de-Anfrage auch auf eine LGBTI-Organisation in Barbados, die Kritik an den Mordaufrufen als "westliches Narrativ" bezeichnete. Banton sei eine Stimme der armen schwarzen Bevölkerung der Karibik. Die jamaikanische LGBTI-Organisation J-FLAG hatte allerdings jahrelang die Musik Bantons kritisiert und erklärt, dass seine Musik möglicherweise einen Beitrag zu Lynchmorden an Homosexuellen geleistet habe.

Veranstalter sichern sich vertraglich gegen Homophobie ab

Nach Ansicht des Kölner Festivals habe sich Bantons "Sicht auf die Dinge im Laufe der Jahre auch verändert" – bereits bei seinem letzten Summerjam-Auftritt vor zehn Jahren habe er "weder homophobe Songs gespielt noch sich entsprechend geäußert".



Für die jetzige Veranstaltung habe man sich vertraglich versichern lassen, dass der Interpret während seines Auftritts keinen Hass auf Homosexuelle verbreite. Im Vertrag heiße es, dass der Künstler zustimme, "keine Statements gegen Homosexualität" abzugeben, und dass der Künstler nicht zu "Rassismus oder Gewalt gegen Homosexuelle" aufrufen dürfe. "Und wir garantieren, dass er das in diesem Jahr auch nicht tun wird!", so Summerjam. (dk)



Update 17.45 Uhr: CSD Köln verurteilt Auftritt



Der Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST), der den Cologne Pride veranstaltet, forderte die Summerjam-Organisatoren auf Facebook auf, Buju Banton wegen seiner homosexuellenfeindlichen Haltung auszuladen.



"Auf eurer Homepage steht es wäre ein Fest mit 'toleranten und friedliebenden Gleichgesinnten'. Da passt Euer Headliner Buju Banton mit seinem Haterhymes von 'Boom Bye Bye' gar nicht zu", so die CSD-Organisatoren in dem offenen Brief an Summerjam. Künstler wie Banton seien an der Gewalt gegen Homo- und Transsexuelle in Jamaika "mitverantwortlich". "Er spielt diesen Hasssong nach wie vor überall auf der Welt, hat sich davon in keinster Weise distanziert und sorgt gerade bei jungen Menschen dafür, dass sich Homo-, Trans*,- und Biphobie noch mehr ausbreitet."



Die Festival-Veranstalter sollten Banton deshalb nicht auftreten lassen. "Die Erklärung, die ihr der queer.de gerade gegeben habt, ist ein Offenbarungseid und peinlich hoch 10", so der KLuST. Der CSD und das Summerjam-Festival finden beide traditionell am ersten Juli-Wochenende statt.



Kritik kam auch vom schwulen Politiker Sven Lehmann: "Homofeindliche Hasssänger sind in #Köln nicht willkommen! Und zwar nicht nur am CSD-Wochenende nicht. Sondern gar nicht", schrieb der grüne Bundestagsabgeordnete aus Köln bei Twitter.