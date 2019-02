Seit 30 Jahren Lena Odenthal, seit 20 Jahren offen lesbisch

Heute, 14:15h, noch kein Kommentar

Die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin Ulrike Folkerts denkt nicht ans Aufhören. "Warum sollte ich diese schöne Position aufgeben?", sagte die 57-jährige Schauspielerin am Freitag bei der Jahrespressekonferenz des Südwestrundfunks (SWR) in Stuttgart. "So lange ich rennen kann und schießen kann, werde ich diese Lena Odenthal gerne weiterspielen. Wenn die irgendwann in Rente geschickt wird, werde ich Privatdetektivin."



Zu Folkerts' 30. Dienstjubiläum in der ARD-Krimireihe dreht der SWR eine Fortsetzung des umstrittenen Odenthal-Falls "Tod im Häcksler" aus dem Jahr 1991. "Ich denke, ich werde mir ganz genau überlegen, wann ich aufhören möchte, und werde mir einen ganz besonderen Ausstiegs-"Tatort" schreiben lassen", sagte Folkerts. "Aber ich habe den Zeitpunkt da wirklich noch nicht festgelegt."

Nach Coming-out engagiert für die Community

Im Jahr 1999 hatte sich Ulrike Folkerts als lesbisch geoutet. Vor vier Jahren sagte sie im Gespräch mit der "Bild am Sonntag", dieser Schritt sei der "größte Einschnitt" ihres Lebens gewesen (queer.de berichtete).



Nach ihrem Coming-out engagierte sich Folkerts bei zahlreichen Community-Events: So nahm die Hobbysportlerin 2002 bei den Gay Games im australischen Sydney teil und holte mit der Schwimmstaffel des schwul-lesbischen Berliner Vereins "Vorspiel" eine Silber- und eine Bronzemedaille. Im Juli 2004 erschwamm sie eine Bronzemedaille bei den Eurogames in München.



In einem Fragebogen des Buchs "OUT" von Karen Susan Fessel und Axel Schock gab Folkerts 2004 zu Protokoll, wie sie gern in Erinnerung bleiben möchte: als "eine Schauspielerin, die uns in ihren Rollen neue Frauentypen beschert hat und die als bekennende Lesbe vielen Frauen Mut gemacht hat, zu ihrer Homosexualität ja zu sagen, sie zu leben". 2008 kündigte Folkerts jedoch im Magazin "Stern" an, den Kampf für LGBTI-Rechte lieber anderen zu überlassen. "Ich habe keine Lust mehr, die Vorzeige-Lesbe zu geben. Das sollen jetzt mal jüngere machen."



Im "Tatort" durfte Lena Odenthal zwar einmal im Jahr 2001 in einer Folge eine Frau küssen, hat aber sonst nur Beziehungen mit Männern. Folkerts antwortete in einem Interview 2014, wann ihre Figur endlich ihr Coming-out hat: "Nie! Weil es viel zu nah an mir dran ist. Das hätte man von Anfang an machen können, aber vor 25 Jahren war es undenkbar. Jetzt mache ich es nicht mehr. Bin ich verrückt? Ich möchte nicht mich selbst spielen." (cw/dpa)