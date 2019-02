Alina geht auf Tournee durch Deutschland

Heute, 07:29h, noch kein Kommentar

Alina gehört in Deutschland zu den heißesten musikalischen Newcomerinnen. In diesem Frühjahr kommt sie auf große Tour durch ganz Deutschland – insgesamt wird sie in 15 Städten Halt machen.



Bereits als Teenagerin hatte Alina einen ersten Sprung ins musikalische Geschäft gewagt. Nach dem Studium an der Popakademie Baden-Württemberg veröffentlichte sie 2017 ihr Debütalbum "Die Einzige". Nicht nur Kritiker waren begeistert, die Platte ging auch weg wie warmen Semmeln und erreichte Platz 26 der deutschen Charts – für eine Newcomerin ein tolles Ergebnis.

Direktlink | Alina mit "Nie vergessen"

Alina stellt neue Songs vor

In ihrer Konzertreihe sind nicht nur die Songs ihres Debüts vertreten, sondern auch Material vom neuen Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. "Ungefiltert, pur und persönlich reflektiert Alina Erlebnisse, Begebenheiten und Situationen ihres Lebens und gewährt exklusive Einblicke in die Entstehungsgeschichten hinter den Songs", verspricht ihr Musiklabel.



Alina bedient eine große musikalische Bandbreite: Neben kleinen intimen Chansons finden sich bombastische Pop-Hymnen ebenso wie kraftvolle, mitreißende Soul-Nummern und funkige Tracks, die zum Mittanzen einladen. Viele Kritiker sind geradezu fasziniert von ihrer eindrucksvollen und aufwühlenden Stimme, die mit großer Wucht kommt und trotzdem weich zu umgarnen weiß. (cw)

Konzerte Alina "Akustisch"



07.05.2019 Dortmund: Domicil

08.05.2019 Krefeld: Kulturfabrik

09.05.2019 Trier: Exhaus

10.05.2019 Bonn: Harmonie

13.05.2019 Hamburg: Imperial Theater

14.05.2019 Hannover: Lux

15.05.2019 Oldenburg: Kulturetage

16.05.2019 Magdeburg: Feuerwache

21.05.2019 Augsburg: Kantine

22.05.2019 Freiburg: Jazzhaus

23.05.2019 Nürnberg: Z-Bau Galerie

24.05.2019 Frankfurt: Brotfabrik

29.05.2019 Berlin: Lido

30.05.2019 Leipzig: Kupfersaal

31.05.2019 Dresden: Filmtheater Schauburg