Ein mutmaßlicher Raubmord beschäftigt die Kripo Köln. Am frühen Sonntagmorgen wurde der 79 Jahre alte Valentin Lennartz im Stadtteil Deutz tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Räume waren laut Polizeibericht vom Sonntag offensichtlich durchsucht worden. Eine Obduktion der Leiche bestätigte den gewaltsamen Tod des Rentners.



Gegen 4 Uhr bemerkten Freunde eines Nachbarn, dass in dem Mehrfamilienhaus auf der Neuhöffer Straße die Wohnungstür des "vermögenden Seniors" offen stand. Die Zeugen betraten die Räume, fanden dort die Leiche und alarmierten umgehend die Polizei. Eine Mordkommission hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat den Getöteten in Begleitung gesehen?

Die Kriminalbeamten suchen dringend Zeugen und fragen: Wer hat Herrn Lennartz in den vergangen Tagen – insbesondere am Samstagabend – gesehen? "Möglicherweise hat sich das Opfer im homosexuellen Milieu aufgehalten", heißt es im Polizeibericht.



Wer kann Informationen dazu geben, mit wem das Opfer in Kontakt war? Wer hat den Getöteten in Begleitung gesehen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat verdächtige Personen im Bereich der Neuhöffer Straße in Deutz beobachtet? Alle Hinweise, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten, nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an entgegen.



Seit Jahren Kritik am Begriff "Homosexuellenmilieu"



Der Bund Lesbischer und Schwuler JournalistInnen (BLSJ) appelliert bereits seit Jahren an Behörden und Zeitungsredaktionen, den Begriff "Homosexuellenmilieu" nicht mehr zu verwenden. Im Ratgeber "Schöner schreiben über Lesben und Schwule" (PDF) aus dem Jahr 2013 argumentiert der BLSJ etwa: "Dieser Terminus ist sprachlicher Unsinn. Was oder wo soll dieses Milieu denn sein: die Stadt Köln, der Eurovision Song Contest oder gar das Amtszimmer einer lesbischen Politikerin? Solche Phrasen verunglimpfen Homosexuelle kollektiv, ganz so, als wären Lesben und Schwule wie Kriminelle in einer Art Rotlichtviertel organisiert. Kaum jemand würde über eine 'Gewalttat im Lehrermilieu' oder einen 'Doppelmord im Hetero-Milieu' berichten." Statt "Ein Mann aus dem Homosexuellen-Milieu" sollte schlicht über "einen Schwulen" berichtet werden, fordert der BLSJ. (cw)