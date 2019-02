Serienmörder Bruce McArthur kleidete Leichen in Pelzmantel ein

Bruce McArthur hat jahrelang das Gay Village in Toronto terrorisiert

Die Polizei von Toronto hat viele Fotos auf elektronischen Geräten von Bruce McArthur gefunden, in denen Leichen der von ihm ermordeten Männer mit Pelzmänteln und anderen Kleidungsstücken abgebildet sind. Von diesem schockierenden Detail erzählte Staatsanwalt Michael Cantlon am Montag während einer Anhörung im beginnenden Prozess gegen den 67-Jährigen. Zuvor hatte der Ankläger die Zuschauer im Gerichtssaal gewarnt, dass seine Beschreibungen der Tat schockierend seien und das eigene Wohlbefinden auf eine harte Probe stellen würden.



Insgesamt habe man derartige Bilder der Leichen von sechs der acht Opfer des Serienkillers gefunden. "Die Opfer wurden nackt aufgestellt, mit Zigarren in ihrem Mund, sie wurden rasiert und/oder ihnen wurde ein Pelzmantel und eine Mütze aufgesetzt", so Cantlon nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP.



McArthur hatte vergangene Woche zugegeben, zwischen 2010 und 2017 acht schwule Männer umgebracht zu haben (queer.de berichtete). Die meisten seiner Opfer waren Einwanderer aus Südasien und dem Nahen Osten. Die Polizei hatte in McArthurs Schlafzimmer Hilfsmittel gefunden, die auf eine gewaltsame Entführung der Männer hindeuteten, darunter Klebeband, Seile, einen Plastikhandschuh, Kabelbinder und Spritzen. Laut der Staatsanwaltschaft habe jeder der Morde eine sexuelle Komponente gehabt. McArthur habe alle Tötungen akribisch geplant und alle Opfer vor der Tötung misshandelt.

Polizei rettete Mann bei Razzia

Cantlon sagte am Montag auch, dass die Polizei bei ihrer Festnahme von McArthur einen nackten Mann in Handschellen auf dessen Bett gefunden hätte. Die Polizei habe am 18. Januar 2018 eine Razzia in der Wohnung McArthurs durchgeführt, nachdem die Beamten festgestellt hätten, dass McArthur Besuch habe. Der Mann konnte lebend befreit werden – zu seiner Identität sagte Cantlon nur, dass er ursprünglich aus dem Nahen Osten komme und "John" heiße. Die Polizei habe einen USB-Stick bei McArthur gefunden, der einen Ordner mit neun Unterverzeichnissen enthalten habe – acht seien nach den acht ermordeten Männern benannt worden, der neunte habe den Namen des Mannes getragen, den die Polizei befreien konnte.



McArthur war 2000 nach Toronto gezogen, wo er als Landschaftsgärtner arbeitete – die Polizei fand letztes Jahr Leichenteile in Blumenkübeln bei Kunden des Serienmörders. Vor seinem Umzug in die größte kanadische Stadt hatte er im Speckgürtel der Metropole gelebt, war mit einer Frau verheiratet und zog zwei Kinder groß. Er war damals ein fliegender Händler gewesen, der Unterwäsche und Socken anbot.



Für die Anhörungen im Fall McArthur sind insgesamt drei Tage angesetzt. Das Hauptverfahren soll erst Anfang 2020 beginnen. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe. Im für ihn besten Fall könnte er nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden. (cw)