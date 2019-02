München: LeTRa sucht Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit

Heute, 17:00h, noch kein Kommentar

Für unsere psychosoziale Lesbenberatungsstelle LeTRa sucht der Trägerverein Lesbentelefon e.V. zum 1. April 2019 eine



Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit

in Teilzeit mit 28 Wochenstunden



für die folgenden Arbeitsbereiche:

• Förderung von lesbischer Sichtbarkeit durch Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

• Texten und Erstellen von Öffentlichkeitsmaterial, wie z.B. Flyer, Broschüren

• Fundraising für z.B. Einzelfallhilfen für geflüchtete Lesben

• Homepage, Social Media und Bewerben der Angebote

• Interviews, Reden und öffentliche Auftritte

• Vernetzungsarbeit

• Mitarbeit bei laufenden Aufgaben der Einrichtung



Wir wünschen uns:

• LBTI* Zugehörigkeit oder ausführliche Lebensweltkenntnisse und fundiertes Fachwissen zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen

• Motivation/ Erfahrung/ Kompetenz bzgl. der oben benannten Arbeitsbereiche

• Bereitschaft zur Mitarbeit in einem hierarchiefreien Team

• Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit

• Bereitschaft interkulturelle Öffnung mitzugestalten und eigene interkulturelle sowie intersektionale Kompetenzen zu entwickeln

• Bereitschaft zu vielfältiger Kooperation, z.B. mit Einrichtungen für schwule Männer, für Trans*Menschen, öffentlichen Institutionen und mehr

• Bereitschaft zur Arbeit an Abenden/ Wochenenden



Wir bieten:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit

• die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung durch Supervision, Fortbildung und kollegialen Austausch

• Bezahlung in Anlehnung an TVöD mit den üblichen Sozialleistungen



Die Zielgruppe erfordert die Besetzung der Stelle mit einer Fachkraft (weiblich/ divers). Wir begrüßen Bewerbungen unabhängig von deren Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung. Besonders Fachkräfte (w / d) mit eigenen Erfahrungen von Flucht und Migration bitten wir ausdrücklich, sich zu bewerben.



Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis 26.02.2019 an:

LeTRa, Lesbenberatung, Blumenstr. 29, 80331 München

oder per Mail an .



Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen von LeTRa per Mail oder unter 089/7254272 zur Verfügung.