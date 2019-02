GNTM: Bi- und Transsexuelle unter den Top 30

Tatjana will die 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" aufmischen – bereits nach der ersten Folge hat sie es in unter die besten 30 geschafft (Bild: ProSieben)

Eine gewisse Vielfalt soll dieses Jahr Interesse an der 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wecken – so nimmt eine indischstämmige Kandidatin, eine Frau mit "Beinfehlstellungsrollstuhlschicksal" und eine "Schrilllette mit einem 28 Jahre älteren Freund" (spiegel.de) teil. In der am Donnerstag ausgestrahlten ersten Folge wurden von 50 hoffnungsvollen Nachwuchs-Models 20 Mädchen und Frauen bereits wieder nach Hause geschickt. Erfolgreich waren die queeren Kandidatinnen: In die nächste Runde geschafft haben es die transsexuelle Tatjana, eine 21-Jährige aus Leipzig, sowie die 23-jährige Rosenheimerin Melissa, die sich in der Show als bisexuell outete.



Tatjana erhielt in Folge eins viel Lob von Topmodel-Moderatorin Heidi Klum: "Ich liebe dein Face und deinen Look", so die denglischsprachige 45-Jährige aus Bergisch Gladbach. Tatjana verriet in der Show, dass sie seit 2017 geschlechtsangleichende Operationen habe durchführen lassen. Im ProSieben-Interview erzählte die Sächsin, dass sie sich während der Schulzeit in ihrem Körper nicht wohlgefühlt und deswegen Konsequenzen gezogen habe. Sie berichtete zunächst ihrer besten Freundin und dann ihrer Mutter von ihrer Transsexualität. "Das war für sie kein Problem. Sie sagte 'Da muss halt was gemacht werden'", so Tatjana.

Der "Bild"-Zeitung verriet die 21-Jährige: "Der ganze Selbstfindungsprozess bis hin zu den Operationen war sehr hart und schwer für mich. Doch ich habe immer versucht, positiv zu denken und mir gesagt: 'Bald ist es vorbei, bald beginnt dein neues Leben als Mädchen'". Sie sei jetzt mit sich im großen und ganzen zufrieden – sie würde sich lediglich eine "höhere Mädchenstimme" wünschen.



Bei "Germany's Next Topmodel" nahmen bereits 2017 zwei transsexuelle Models teil (queer.de berichtete). Erfolgreich war Giuliana Farfalla, die zwar nur den elften Platz belegen konnte, sie durfte sich Anfang 2018 aber als erstes Transmodel für eine "Playboy"-Titelseite ausziehen und nahm danach an der Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teil. Nach sechs Tagen verließ sie das Camp freiwillig (queer.de berichtete).

"Es sind wunderschöne Mädchen dabei, unglaublich"

Die Rosenheimer Studentin Melissa outete sich in der ersten Folge als bisexuell. Sie sagte unter anderem: "Es sind wunderschöne Mädchen dabei, unglaublich." Ob eine dabei wäre, in die sie sich verlieben könnte, wisse sie aber nicht. "In jedem könnte sowas drinstecken."



Wie weit schafft es Melissa? (Bild: ProSieben)

Im Interview mit "Rosenheim24" hatte sie bereits verraten, dass ihr Spitzname "Baby Gaga" sei. Diesen Namen habe sie sich selbst gegeben, weil sie Lady Gaga so sehr bewundere: "Sie trägt, was sie fühlt, wird oft dafür kritisiert und macht trotzdem immer weiter. Sie möchte mit ihrem Gesamtbild eine Message ausdrücken, die man erst versteht, wenn man sich mit ihr beschäftigt. All das kommt meinem Leben, meinen Werten und Ansichten die ich mein Leben lang schon vertrete, sehr nah", so Melissa.



"Germany's Next Topmodel" wird wöchentlich am Donnerstag um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Wie im letzten Jahr sind 15 Folgen sowie eine große Finalshow Mitte Mai geplant. (cw)