Schwule Initiative Siegen sucht Mitarbeiter_in

Die Schwule Initiative Siegen e.V. ist Träger des offenen LSBTI* Jugendtreffs "Puzzles" von 14 bis 24 Jahren.



Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir



eine_n Mitarbeiter_in für die Betreuung des Jugendtreffs "Puzzles"



mit einer halben Stelle. Wegen der Geschlechtervielfalt werden bei gleicher Qualifikation Schwule und Trans* Personen bevorzugt.



Aufgaben:

• Betreuung des offenen Jugendtreffs an 2 Nachmittagen in der Woche

• Unterstützung und Beratung der Jugendlichen in Ihrer Identitätsfindung

• Organisation von Selbsthilfe und Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen

• Gesundheitsberatung + HIV-Prävention für die Besucher_innen

• Aufklärungsarbeit und Informationsvermittlung in der Region

• Regionale und überregionale Vernetzung der Jugendarbeit

• Öffentlichkeitsarbeit im Jugendbereich



Wir erwarten:

• Abgeschlossenes Studium Sozialarbeit/Sozialpädagogik/BA Soziale Arbeit mit staatl. Anerkennung/Berufseinmündungsjahr oder vergleichbare Qualifikationen

• Eigene Feldkompetenz in LSBTI* Lebensweisen

• Erfahrung in der Jugendarbeit: Kenntnisse, Methoden

• Teamfähigkeit, Kreativität und Einfühlungsvermögen

• Freude an der Arbeit mit Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren

• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen

• Interesse an der Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung und Kooperationspartner_innen

• Die Bereitschaft nachmittags und abends (- 22.00 Uhr) und an einzelnen Wochenenden zu arbeiten



Wir bieten:

• Eine halbe unbefristete Stelle (19,92 Std.), vorerst auch eine Aufstockung bis 29,88 Std. in einem interessanten Arbeitsfeld

• Eine Vergütung nach TV- L 9

• Ein großes ehrenamtliches Team im Zentrum

• Breite Fortbildungsmöglichkeiten

• Das Umfeld einer Universitätsstadt mit dem Fachbereich soziale Arbeit



Bei gleicher Eignung werden Personen mit Behinderung oder Migrationsgeschichte bevorzugt eingestellt.



Nachfragen zur Stelle unter Telefonnummer: 0271/315323 (Ansgar Cziba)



Vollständige Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen bitte bis zum 25. Februar 2019 (evtl. später) an: .



Oder postalisch:

Vorstand des Schwule Initiative Siegen e.V.

Freudenberger Str. 67

57072 Siegen