Queere Splitter von der Berlinale

Heute, 17:14h, noch kein Kommentar

Am Donnerstag haben in Berlin die 69. Internationalen Filmfestspiele begonnen. Die Berlinale ist nicht nur das wichtigste deutsche Filmfestival, sondern mit dem offiziellen TEDDY Award auch das queerste der Welt. Der TEDDY Reader's Award wird in diesem erstmals von einer Leser*innenjury von queer.de vergeben.



In diesem Blog sammeln wir News, Eindrücke, Fotos und Tratsch vom diesjährigen Festival. (mize)

Live-Ticker (Reload)

08.02., 21:00h

"Bulbul Can Sing" von Rima Das



Bild: Greenhouse PR

Mit "Bulbul Can Sing" kann sich auch indischer Film Hoffnungen auf den TEDDY Award machen. Im Mittelpunkt des Dramas von Rima stehen drei Freund*innen im ländlichen Assam an der Schwelle zum Erwachsenwerden.



Für Bulbul, der Nachtigall, hat ihr Vater eine Karriere als Sängerin geplant, aber ihr versagt die Stimme, sobald sie vor anderen singen soll. Gemeinsam mit ihrer Freundin Bonny und ihrem guten Freund Suman verbringt sie ihre Zeit. Bulbul erfährt die erste, zarte Liebe, und Suman steht auf Jungs, hat es aber in der patriarchalen Dorfstruktur schwer, wird oft gehänselt und drangsaliert. Die jugendliche Unbeschwertheit der drei prallt bald erbarmungslos auf die dörfliche Realität mit ihren rigiden Moralvorstellungen.



"Bulbul Can Sing" hat am Dienstag Premiere und wird anschließend noch am Donnerstag, Freitag und Samstag aufgeführt. (cw)

20:36h

Die Leser*innen-Jury von queer.de bei der Arbeit





Bis zum 17. Februar werden rund 400 Filme auf der Berlinale gezeigt, 59 stehen auf der sogenannten Queer List (PDF), davon 40 Langfilme.



Die Leser*innen-Jury von queer.de, bestehend aus Gerlinde Kenkel, Oliver Maus, Katayun Pirdawari, Fabian Schäfer und Amanda Halbrock (v.l.n.r.), hat also ein ordentliches Pensum zu bewältigen und kommt aus dem Kinosaal kaum heraus. Am Ende entscheiden die Fünf, welcher Film in diesem Jahr mit dem TEDDY Reader’s Award ausgezeichnet werden soll.



Vergeben werden die TEDDYS am Freitag, den 15. Februar in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz verliehen. Karten für die Gala und die After-Show-Party sind erhältlich im Webshop der Volksbühne oder telefonisch über die Ticket-Hotline (030) 240 65-777. Ohne Vorverkaufsgebühr gibt es die Karten auch im Berliner Buchladen Eisenherz. (mize)

18:38h

"Buddies" – ein Meisterwerk des schwulen Kinos kehrt in restaurierter Fassung zurück



Bild: Edition Salzgeber

"Dieser Film kann Leben retten!", fand Manfred Salzgeber 1985, nachdem er Arthur J. Bressan Jr.s "Buddies" gesehen hatte, den ersten Spielfilm zum Thema Aids überhaupt. Da sich aber kein deutscher Verleih fand, der den Film herausbringen wollte, gründete Salzgeber kurzerhand selbst einen: die Edition Salzgeber. 34 Jahre nach seiner Entstehung kehrt "Buddies", der heute als ein Meilenstein des schwulen Kinos gilt, in restaurierter Fassung zum queeren Verleih zurück.



Das Drama spielt in New York im Sommer 1985. Der 25-Jährige schwule Schriftsetzer David (David Schachter) will etwas gegen die grassierende Aids-Epidemie tun und meldet sich freiwillig bei einem Community-Programm an, das "buddies" an Menschen vermittelt, die von HIV betroffen sind. Kurz darauf steht er im Krankenzimmer des 32-Jährigen Aids-Patienten Robert (Geoff Edholm), einem Aktivisten aus Kalifornien, der von seinem Partner und seinen Freunden im Stich gelassen wurde.



Die beiden Männer haben unterschiedliche Temperamente: David ist in sich gekehrt und lebt schon lange in einer monogamen Partnerschaft; Robert ist überaus kommunikativ, ließ früher keine Demonstration aus und führte über Jahre eine offene Beziehung. In dem kleinen Zimmer nähern sich beide nach und nach an – und reden über ihr bisheriges Leben, die richtige Haltung zum eigenen Schwulsein, über leidenschaftlichen Sex und die Angst vor dem Tod. Als eine Reporterin Roberts Geschichte für einen Artikel aufschreiben möchte, wird der intime Raum zwischen den beiden plötzlich hochpolitisch. Doch dann verschlechtert sich Robert Zustand rapide...



Auf der großen Leinwand kann man "Buddies" am Samstag und Sonntag im Rahmen des Programms Panorama 40 der Berlinale sehen. Im Laufe des Jahres bringt ihn die Edition Salzgeber in weitere Kinos sowie neu als DVD und VoD heraus. (cw/pm)

18:31h

Gendergerechte und diverse Filmbranche gefordert



Bild: Pro Quote Film

Ein Filmfrauen-Bündnis ruft zur Berlinale auf, die Branche noch weiblicher zu machen. Die neue Kampagne "#Calltoaction" von Pro Quote Film fordert alle Verantwortlichen und die Filmschaffenden auf, "sich zu fragen, was sie tun können, damit die Filmbranche gendergerecht und divers wird". Sie appelliert zum Beispiel, an folgende Dinge zu denken: "Erschaffe einen weiblichen Charakter über 70 ohne Enkel" oder "Verpflichte eine Schauspielerin über 40 für die Hauptrolle".



International vernetzen wollen sich die Filmfrauen auch: So gab es am Freitag unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Michelle Müntefering einen runden Tisch im Auswärtigen Amt. (dpa)

17:33h

"The Garden" (1990) von Derek Jarman



Bild: Liam Daniel / Basilisk Communications

Seit Jahrzehnten ist die Edition Salzgeber eine Heimat für die Filme des britischen Regisseurs Derek Jarman (1942-1994), einer Schlüsselfigur des nicht-heterosexuellen Kinos des 20. Jahrhunderts. Viele seiner bahnbrechenden Filme wie "The Angelic Conversation" (1985), "Caravaggio" (1986), "War Requiem" (1989), "Edward II." (1991), "Wittgenstein" (1993) oder "Blue" (1994) sind oder waren bei Salzgeber im Verleih.



Nun kommt die digital neu restaurierte Fassung von "The Garden" (1990) dazu – ein Film, der von einigen Festivals abgesehen noch nie in Deutschland zu sehen war. Die neue Fassung von Jarmans lyrischem Meisterwerk feiert am Freitag um 22.30 Uhr in Anwesenheit von Jarmans Produzenten James Mackay im Rahmen der Forum-Sektion Uraufführung im Berliner Delphi Filmpalast. Bis zum Ende der Berlinale ist "The Garden" anschließend noch zweimal zu sehen. Im Laufe des Jahres wird die Edition Salzgeber ihn auf weitere Kinoleinwände bringen sowie neu als DVD und VoD veröffentlichen. (pm)

17:19h

Rosa im Zeichen der Liebe

Die feierliche Eröffnungsgala am Donnerstag im Festivalpalast am Potsdamer Platz stand ganz im Zeichen von Festivaldirektor Dieter Kosslick, der die Berlinale in diesem Jahr zum letzten Mal leitet. Doch mit seiner herzigen Kopfbedeckung stahl Rosa von Praunheim dem 70-Jährigen ein klein wenig die Show. (mize)

17:12h

"Der Boden unter den Füßen" von Marie Kreutzer



Bild: Edition Salzgeber

Am Samstag feiert "Der Boden unter den Füßen" der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer Weltpremiere im Wettbewerb der Berlinale.



Darin erzählt Kreutzer die Geschichte der jungen Unternehmensberaterin Lola, die ihr Privatleben ebenso fest im Griff zu haben scheint wie ihren Job als Unternehmensberaterin. Die Beziehung zu ihrer Teamleiterin Elise hält sie geheim und von der Existenz ihrer älteren Schwester Conny, die an Schizophrenie leidet, weiß niemand etwas. Doch als die Umstände Lola zwingen, Conny einen größeren Platz in ihrem Leben einzuräumen und ihr Geheimnis ans Licht kommt, droht sie selbst den Boden unter den Füßen zu verlieren. In den Hauptrollen glänzen Valerie Pachner ("Egon Schiele: Tod und Mädchen"), Pia Hierzegger ("Wilde Maus") und Mavie Hörbiger ("Sommerhäuser").



Offizieller deutscher Kinostart ist der 16. Mai. Den Film "Der Boden unter den Füßen" hatte unser Filmkritiker Peter Fuchs letzte Woche als eines von neun queeren Berlinale-Highlights empfohlen. (pm/mize)