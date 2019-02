Chris Pratt verteidigt seine "homophobe" Kirche

Chris Pratt ist vor allem aus der neuesten Folge der "Jurassic Park"-Franchise bekannt, in der er sich auf Dinosaurier-Jagd macht (Bild: Universal Pictures)

Hollywood-Superstar Chris Pratt ("Parks and Recreation", "Jurassic World: Das gefallene Königreich", "Guardians of the Galaxy") verteidigt seine evangelikale Kirche gegen den Vorwurf der Homo- und Transphobie. Der überzeugte Christ besucht einen Ableger der "Hillsong Church", eine 1983 in Australien gegründete Kirche der Pfingstbewegung, deren Anführer Homosexualität als Sünde bezeichnet und sich dafür rühmt, keine homosexuelle Person in einer kirchlichen Führungsposition zu haben. "Hillsong" werden auch Verbindungen in die Homo-"Heiler"-Szene nachgesagt.



Die Megachurch zieht dabei durch moderne Gottesdienst-Präsentation mehrere Hollywood-Stars an – neben Pratt etwa Sänger Justin Bieber, Schauspielerin Selena Gomez oder die Realitystars Kendall und Kylie Jenner. Pratt besucht die Kirche gemeinsam mit seiner neuen Freundin Katherine Schwarzenegger – die 29-Jährige ist die Tochter von Journalistin Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger, der als Gouverneur von Kalifornien zwei Mal sein Veto gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht eingelegt hatte (queer.de berichtete).

Page: Kirche "berüchtigt" für ihre antiqueere Haltung



Die Kirche Chris Pratts wurde vergangene Woche von der offen lesbischen Schauspielerin Ellen Page ("Juno", "X-Men", "Freeheld – Jede Liebe ist gleich") in die Schlagzeilen gebracht. Die Kanadierin kritisierte einen Auftritt Pratts in der US-Latenightshow von Komiker Stephen Colbert, in dem der "Jurassic World"-Star über seine religiöse Seite sprach. Page kommentierte dazu am letzten Freitag auf Twitter: "Okay, ähm… Aber seine Kirche ist berüchtigt für ihre Anti-LGBTQ-Haltung. Sollte man nicht auch darüber reden?"



Oh. K. Um. But his church is infamously anti lgbtq so maybe address that too? https://t.co/meg8m69FeF Ellen Page (@EllenPage) February 8, 2019 Twitter / EllenPage

Nachdem ihr erster Tweet für Debatten bei Twitter und einen medialen Wirbel sorgte, ergänzte die 31-Jährige am Samstag: "Wenn man ein berühmter Schauspieler ist und einer Organisation angehört, die eine bestimmte Gruppe von Menschen hasst, dann seid nicht überrascht, wenn sich jemand wundert, dass man nicht darüber spricht. Eine Anti-LGBTQ-Haltung zu haben, ist immer falsch. Der Schaden, der dadurch zugefügt wird, ist schwerwiegend."



If you are a famous actor and you belong to an organization that hates a certain group of people, dont be surprised if someone simply wonders why its not addressed. Being anti LGBTQ is wrong, there arent two sides. The damage it causes is severe. Full stop. Sending love to all Ellen Page (@EllenPage) February 9, 2019 Twitter / EllenPage

Pratt: "Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein"



Am Montag wies Pratt auf Instagram die Vorwürfe zurück – mit dem Bild eines Schafes und dem folgenden Text: "Es wurde kürzlich angedeutet, dass ich zu seiner Kirche gehöre, die 'eine bestimmte Gruppe von Menschen hasst' und 'berüchtigt für ihre Anti-LGBTQ-Haltung' sein soll. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich besuche eine Kirche, die ihre Türen wirklich allen Menschen öffnet."



Der 39-Jährige argumentierte weiter, dass die Kirche ihn nicht verurteilt habe, als er sich letztes Jahr von Schauspielerin Anna Faris ("Scary Movie", "Brokeback Mountain") scheiden ließ. "Trotz der Aussage der Bibel über Scheidungen war meine Kirchengemeinde für mich da. Sie haben nie über mich gerichtet, sondern mich auf meinem Weg begleitet." Seine Kirche habe ihm mit "Liebe und Unterstützung" geholfen. "Ich habe unzählige Male gesehen, dass sie das auch für andere tun, unabhängig von sexueller Orientierung, Rasse und Geschlecht." Er selbst glaube, dass jeder ein Recht auf Liebe habe, ohne von seinen Mitmenschen verurteilt zu werden. Auch ein Bibel-Zitat aus dem Johannes-Evangelium brachte Pratt in seiner Botschaft unter: "Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!"



Pratt wird von rechtsgerichteten Medien wie "Fox News" gerne dafür gelobt, dass er seinen christlichen Glauben in Hollywood klar benenne. In sozialen Netzwerken eilen Konservative Pratt zur Hilfe. So warf Richard Grenell, der umtriebige offen schwule US-Botschafter in Berlin, Ellen Page auf Twitter vor, selbst Hass zu verbreiten: "Es ist keine antihomosexuelle Kirche. Es ist meine Kirche. Und die Kirche meiner Familie". Die Schauspielerin solle ihren "unehrlichen verbalen Hass" zügeln. "Aus ihr ist das geworden, was sie angeblich hasst." (dk)