Erste Krankenkasse erstattet Kosten für die PrEP

Die DAK-Gesundheit hat am Dienstag mitgeteilt, dass sie rückwirkend zum 1. Januar die Kosten für die Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) freiwillig erstattet. Das Bundesversicherungsamt hatte vergangene Woche die Genehmigung dazu erteilt. Das Medikament senkt laut Studien das Risiko für Negative, sich mit dem HI-Virus zu infizieren, auf praktisch Null.



Damit kommt die gesetzliche Krankenkasse der Aufnahme von PrEP als Kassenleistung zuvor. Vergangenen Sommer hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt, dass Versicherte "gesetzlichen Anspruch auf ärztliche Beratung, Untersuchung und Arzneimittel zur Präexpositionsprophylaxe erhalten" sollen (queer.de berichtete). Diese Regelung soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.



Die DAK will maximal 200 Euro pro Quartal abzüglich der gesetzlichen Zuzahlung erstatten. Das reicht für drei Monatsrationen der aktuell im Handel befindlichen Generika des PrEP-Medikaments Truvada aus.

Mindestalter: 16 Jahre

Die Krankenkasse nennt vier Voraussetzungen für eine Erstattung: Der Versicherte muss mindestens 16 Jahre alt sein. Das verordnete Medikament muss aus den Truvada-Wirkstoffen Emtricitabin und Tenofovirdisoproxil bestehen. Das Arzneimittel muss in Deutschland als PrEP-Medikament zugelassen sein. Und es muss ein bedrucktes und abgestempeltes Privatrezept vorliegen, das von einer deutschen Apotheke oder einer ausländischen Versandapotheke entwertet wurde.



Nicht erstattet werden Kosten für Medikamente, die z.B. aus dem Ausland mitgebracht oder eingeführt werden. "Wir möchten, dass unsere Versicherten mit regulären Arzneimitteln versorgt werden, für die auch die entsprechenden Qualitätsstandards erfüllt sind", teilte die DAK-Pressestelle der Deutschen Aids-Hilfe mit.



Die im Rahmen der PrEP notwendigen Vor- und Begleituntersuchungen werden von den behandelnden Ärzten gewöhnlich ebenfalls als Kassenleistung abgerechnet. Im seltenen Fall, dass die Praxis den PrEP-Anwendern dafür eine Privatrechnung ausstellt, werden diese Kosten allerdings nicht von der DAK übernommen.



Die DAK-Gesundheit hatte bereits Ende November mitgeteilt, die PrEP als freiwillige Leistung anbieten zu wollen (queer.de berichtete). Laut dem Bundesversicherungsamt sind andere Anbieter dem Beispiel der Hamburger Krankenkasse bislang nicht gefolgt. Einige private Krankenversicherungen scheinen die Kosten für die PrEP-Medikamente und die begleitenden Untersuchungen zumindest in einzelnen Fällen ebenfalls zu erstatten.

PrEP seit 2012 in den USA erhältlich

Die Erfolgsgeschichte der PrEP begann 2012, als die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA erstmals das Medikament, eine Kombination der Wirkstoffe Emtricitabin und Tenofovirdisoproxil, nicht nur zur Behandlung einer bereits vorliegenden HIV-Infektion, sondern auch zur Vorbeugung zugelassen hatte. Die Gesundheitsbehörde CDC hat 2015 empfohlen, dass Menschen mit besonders hohem Risiko das Medikament einnehmen sollten – darunter laut CDC rund ein Viertel der sexuell aktiven schwulen und bisexuellen Männer, die HIV-negativ sind (queer.de berichtete). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stimmt inzwischen dieser Einschätzung zu und hat deshalb im Juni 2017 die PrEP-Wirkstoffe in die Liste der "unentbehrlichen Arzneimittel" aufgenommen (queer.de berichtete).



Die Europäische Kommission ließ die PrEP-Nutzung für Erwachsene im Sommer 2016 zu. Seit 2017 ist auch für Erwachsene in Deutschland ein Generikum erhältlich, das die Kosten des Medikaments von 800 auf knapp über 50 Euro pro Monat drückte (queer.de berichtete). (pm/dk)