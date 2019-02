FDP: Bundesregierung tut zu wenig gegen Homophobie im Sport

Jens Brandenburg ist seit dem Wiedereinzug der FDP in den Bundestag Sprecher für LGBTI-Politik bei den Liberalen (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Die Freien Demokraten werfen der Bundesregierung vor, nicht ausreichend gegen Homo- und Transsexuellenfeindlichkeit im Sport vorzugehen. Anlass ist die Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion, die queer.de vorliegt.



In der Antwort erklärt das Bundesfamilienministerium, dass die Bundesregierung keinerlei Projekte, die sich auf die Bekämpfung von Homo- und Transphobie im Sport richten, unmittelbar fördere. Außerdem lägen der Regierung "keine Kenntnisse" über das Ausmaß der Gewalt aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität im Sportbereich vor. Man leiste auch "keinen Beitrag", um Veranstaltungen wie die Gay Games in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.



"Die Bundesregierung hat den Handlungsbedarf offenbar nicht erkannt. Sie versteckt sich hinter Prüfaufträgen", kritisierte am Mittwoch der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg, der LGBTI-Sprecher der liberalen Fraktion. "Die Teilnahme deutscher Sportlerinnen und Sportler an internationalen Gay Games sollte die Bundesregierung fördern. Das wäre ein starkes Signal zur Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt."

Brandenburg: Ausgrenzung ist "traurige Realität"

Laut Brandenburg sind Homo- und Transphobie im Sport keine Seltenheit. "Abfällige Sprüche, Ausgrenzung und teils körperliche Übergriffe sind traurige Realität", so der 32-jährige Abgeordnete aus Baden-Württemberg. Er beklagte, dass sich junge Nachwuchssportler im eigenen Coming-out an nur wenigen geouteten Spitzensportlern orientieren könnten. "Die Umkleide darf kein Angstraum sein. Vereine und Trainer brauchen mehr Unterstützung im sensiblen Umgang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt", so Brandenburg.



Britta Dassler, die sportpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, bezeichnete es als "beschämend, wie untätig die Bundesregierung ist, um Homo-, Bi- und Transphobie im Sport entgegenzutreten, und wie wenig Kenntnisse sie über dieses Problem hat". Das behindere die Integrationsfähigkeit des Sports, der allen Menschen offenstehen sollte, sagte die Erlanger Bundestagsabgeordnete. "Die Bundesregierung behauptet zwar, Homophobie zu bekämpfen, jedoch lässt sie ihrem Bekenntnis offenkundig keine Taten folgen. Sie beruft sich auf zu wenig Datenmaterial in der Frage und will die Situation vorerst 'aufmerksam beobachten'. Diskriminierung muss nicht beobachtet, sondern konsequent eingedämmt werden!", so Dassler. (dk)