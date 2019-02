Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg sucht Mitarbeiter_in für Geschäftsstelle

Heute, 16:29h, noch kein Kommentar

Werden Sie Teil des Teams der Geschäftsstelle für das Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg und tragen Sie zu mehr Vielfalt in Baden-Württemberg bei!



Sie können mitwirken mit dem Schwerpunkt Verwaltung (Stellenumfang 65%-85%):

• Beantragung von Fördermitteln und Erstellung der zugehörigen Verwendungsnachweise in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen

• Abwicklung von Zuwendungs- und Förderprojekten

• Buchhaltungsvorbereitung und Finanzmonitoring

• Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes

• Mitgliederbetreuung, Vereinsregularien



Im Bereich Verwaltung haben Sie überwiegend reguläre Bürozeiten. Für die interne Kommunikation mit Ehrenamtlichen können Abend- und Wochenendtermine notwendig werden.



Sie sind in einem Zweier-Team der Geschäftsstelle der organisatorische Rückhalt für das ehrenamtliche Engagement im Netzwerk (http://www.netzwerk-lsbittq.net). Bei uns finden Sie ein interessantes, vielseitiges Arbeitsumfeld in Zusammenarbeit mit engagierten Menschen. Sie haben die Möglichkeit, die Arbeit der Geschäftsstelle maßgeblich zu gestalten.



Sie bringen mit:

• Abgeschlossenes Studium oder äquivalente Ausbildung vorzugsweise Verwaltungsfachwirtschaft/ Sozialwirtschaft oder Sozialwissenschaften und verwandter Gebiete



Das macht Sie für uns besonders interessant:

• Kenntnisse über die Vielfalt der LSBTTIQ Community (Bewerber_innen mit biographischen Kenntnissen aus diesem Hintergrund begrüßen wir ausdrücklich)

• ein sicherer Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln, Selbstständigkeit, Organisationstalent, Kontaktfreudigkeit, Flexibilität und vor allem

• die Freude an Teamarbeit sowie

• die Bereitschaft zur Erweiterung der eigenen Kompetenzen.



Rahmenbedingungen:

• Beginn: Nach Freigabe der Gelder durch das Land Baden-Württemberg, vsl. 1.4.2019

• Dauer: Befristet im Rahmen der Zuwendung auf 1 Jahr (Verlängerung wird angestrebt!)

• Entgelt: Entsprechend der Qualifikation, höchstens TVÖD-L 12.

• Stellenumfang: Wird im Bewerbungsverfahren miteinander festgelegt.

• Die Tätigkeit erfolgt in enger Abstimmung mit dem Sprechendenrat des Netzwerkes.

• Ort: Im Büro des Netzwerks in Stuttgart sowie Home-Office in Absprache.



Vollständigen Bewerbungsunterlagen gehen bitte bis zum 15. März 2019 per e-Mail an:



Reisekosten zu Vorstellungsgesprächen können leider nicht übernommen werden.