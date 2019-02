SchwuZ Berlin sucht Aushilfe Barmitarbeiter*in

(Bild: Guido Woller)

Heute, 15:49h, noch kein Kommentar

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und gesellschaftspolitisches Engagement. An unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln organisieren wir auf einer Fläche von ca. 1.600 m2 mit Raum für bis zu 1.200 Gäste mehr als 260 Veranstaltungen im Jahr.



Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen und Bühnenprogramme erweitern wir aktuell das Geschäftsfeld der Fremdvermietungen. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. Konzerte, Filmpremieren und Firmenveranstaltungen.



Wir befinden uns im sehr lebendigen und abwechslungsreichen Prozess der Öffnung hin zu einer vielfältigen Gesellschaft. Wir suchen Menschen, die unsere Auffassung von Lebensvielfalt und selbstbewussten Identitäten teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation.



Aktuell suchen wir:

Aushilfe Barmitarbeiter*in

HAUPTAUFGABEN

• Arbeiten an bzw. hinter der Bar während unsere Gäste feiern – mit allem was dazu gehört.

• Du bist Gastgeber*in, der Tresen ist deine Bühne – mach was draus!

• Wir erwarten, dass du fit in der Zubereitung von Gin Tonic und Moskow Mule sowie Cocktails bist, aber auch Flaschengetränk solltest du souverän und freundlich an unsere Gäste bringen können.

• Mise en Place ist das A und O und gehört zu jeder Barschicht dazu, wie auch die Reinigungsarbeiten rund um den Tresen.

• Dies alles natürlich verantwortungsbewusst und unter Einhaltung der Hygienebestimmungen.

• Neben der eigentlich Barschicht solltest du dir auch Zeit nehmen für gelegentliche Meetings, sowie der Teilnahme an Schulungen.



WEITERE ANFORDERUNGEN

• Freundliches und offenes Auftreten, unterschiedlichste Menschen begeistern wollen

• Hohe körperliche und geistige Belastbarkeit, eine schnelle Auffassungsgabe und Arbeitsweise

• Teamfähigkeit, absolute Verlässlichkeit und Pünktlichkeit

• Nachtarbeit, insbesondere an Wochenenden und vor allen Dingen an und vor Feiertagen! • • Arbeiten während andere feiern ist bei uns keine Floskel, sondern unser Business

• Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein im Hinblick auf Hygiene, Arbeits-, und Brandschutz

• Umsichtige und sorgfältige Arbeitsweise

• Englischkenntnisse sind wünschenswert



PERSPEKTIVEN

• Anstellung in geringfügiger Beschäftigung (Mini-Job) für 4 bis 6 Schichten pro Monat

• Faire Bezahlung plus Beteiligung am Trinkgeld

• Steuerfreier Nachtzuschlag

• individualisierter Gehörschutz

• Getränkebons für ausreichend Freigetränke

• Arbeit in einem engagierten und offenen Team

• Teilnahme an Schulungen und Tastings



PROZEDERE

• Bewerbungsfrist: 19. Februar 2019

• Bewerbung mit Lebenslauf per Mail als PDF an

• Möglicher Beginn: März 2019



KONTAKT

Ansprechperson: Matthias Hamann