Ministerium legt Ratgeber zu intersexuellen Kindern auf

Gestern, 20:22h,



Einer der beiden Flyer trägt den Titel "Was ist es denn?"

Das Familienministerium in Rheinland-Pfalz hat zwei Ratgeber zu intersexuellen Kindern aufgelegt. Die am Donnerstag vorgestellten Flyer richten sich zum einen an Eltern, zum anderen an Kinder- und Jugendeinrichtungen.



"In unserer Kultur werden Menschen, die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind, wenig wahrgenommen", erklärte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne). Dabei habe es schon immer intergeschlechtliche Menschen gegeben. "Diese haben das gleiche Recht auf Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und Akzeptanz wie alle Menschen", fügte die Ministerin hinzu.



Zugleich wandte sie sich gegen den "Skandal, dass in Deutschland noch immer kleine Babys eines Teils ihrer Geschlechtsorgane durch Operationen beraubt werden, nur weil sie nicht eindeutig Mädchen oder Junge sind". Diese Operationen gesunder Kinder endlich zu stoppen, sei ihr ein Herzensanliegen, sagte Spiegel. Unter den körperlichen und psychischen Folgen müssten viele Betroffene ihr Leben lang leiden. (cw/dpa)