Nach TV-Kuss hieß es: "Du schwule Sau, ab ins KZ"

Der Schauspieler Martin Armknecht blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit als Fiesling Robert Engel in der ARD-Serie "Lindenstraße" zurück. Nachdem er zusammen mit Georg Uecker 1990 einen schwulen Kuss in der Serie austauschte, wurde er offen angefeindet. "Die Leute sind auf der Straße übergriffig geworden, haben mich beschimpft: Du schwule Sau, ab ins KZ", sagte der 56-Jährige in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagsausgabe).



Er selbst habe über die Kussszene gar nicht nachgedacht, erinnert sich Armknecht. "Ich fand das eher läppsch, es war ja ohnehin so eine androgyne Zeit damals." Doch Georg Uecker habe Morddrohungen bekommen, und selbst die katholische Kirche sei aktiv geworden: "Eines Tages rief mich Lindenstraßen-Chef Hans Geißendörfer zu sich und sagte, der Kardinal habe den Intendanten angerufen. Angeblich soll ich beim Kardinal gewesen sein und hätte mich bitterlich darüber beschwert, dass man mich zwingt, so schlimme Sachen spielen zu müssen. Ich war nie beim Kardinal!"

Vertraglich zugesicherter "Hetero-Ausgleich"



Sein Buch "Ich war das Schwein der 'Lindenstraße'" veröffentlichte Martin Armknecht im Selbstverlag

Als Reaktion auf den Shitstorm Anfang der Neunzigerjahre sicherte Geißendörfer in Armknechts Vertrag einen "Hetero-Ausgleich" zu, der jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis führte: "Ich war ja dann der bisexuelle Drogendealer. Und da wurden die Reaktionen noch schlimmer", meinte der Schauspieler im "Stadtanzeiger"-Interview.



Martin Armknecht spielte von 1987 bis 1992 in der "Lindenstraße" und kehrte 2014 und 2017 für einige Folgen zurück (queer.de berichtete). In seinem gerade erschienenen Buch "Ich war das Schwein der 'Lindenstraße'" erinnert er sich am diese Zeit. "Erleben Sie mit mir auf humorvolle Weise die Irrungen und Wirrungen eines Schauspielers", heißt es in der Ankündigung des autobiografischen Werkes.



Den ersten schwulen "Lindenstraßen"-Kuss hatte es bereits 1987 gegeben: Damals knutschte Carsten Flöter mit seinem von Günter Barton dargestellten Freund Gert Weinbauer (queer.de berichtete). Dieser zog aber später aus, weil er eifersüchtig auf Robert Engel war. Im März 2020 soll die "Lindenstraße" eingestellt werden (queer.de berichtete). (cw)