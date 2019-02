So shoppt die LGBTI-Community in Deutschland

Heute, 12:32h,

Die deutsche LGBTI-Community shoppt trendig, günstig, bio und online: Das zeigt eine aktuelle Studie von Nielsen in Zusammenarbeit mit dem Nielsen PRIDE Chapter Germany.



Das globale Performance-Management-Unternehmen liefert Informationen und Erkenntnisse zum Medien- und Konsumverhalten von Verbraucher*innen. In der neuen Studie untersuchte Nielsen anlässlich des einjährigen Jubiläums der Ehe für alle im Sommer 2017 die Unterschiede im Konsumverhalten der Deutschen und beleuchtet dabei insbesondere das Verhalten von LGBTI.



Deutliche Unterschiede im Konsumverhalten



So greift über die Hälfte der queeren Verbraucher*innen beim Einkauf lieber zu günstigeren Produkten, legt aber gleichzeitig viel Wert auf Markenprodukte. Zudem landen Bio-Produkte bei LGBTI-Menschen häufiger im Einkaufswagen als das bei der cis-heterosexuellen Vergleichsgruppe der Fall ist.



Während die meisten Deutschen Waren des täglichen Gebrauchs noch immer in Supermarkt und Co. einkaufen, shoppt fast ein Drittel der LGTBI Milch, Zahnpasta und Co. auch mal per Mausklick. Das spiegelt sich auch in den Zahlen zur Mediennutzung. Queere Konsument*innen verbringen gut eine Stunde länger pro Tag im Internet.



"Bei der LGTBI-Community handelt es sich um eine sehr bewusste Verbrauchergruppe", erklärte Özlem Yilmaz, Senior Consultant Consumer, Shopper und Media Insights bei Nielsen Deutschland. "Nicht nur in Sachen Ernährung spielen Trends wie weniger Fleischkonsum oder Nachhaltigkeit hier eine noch größere Rolle. Auch mit Blick auf das Einkaufsverhalten und die Mediennutzung zeigt die Nielsen-PRIDE-Studie interessante Ergebnisse."

Beim Thema Ernährung voll im Trend

So wird das Thema Ernährung bei den Verbraucher*innen in Deutschland insgesamt immer wichtiger. 33 Prozent der Deutschen geben beispielweise an, ihren Fleischkonsum zu reduzieren und 26 Prozent shoppen bewusst Bio-Produkte. Ein Trend, der sich in der LGTBI-Community besonders deutlich abzeichnet. Hier geben sogar 34 Prozent an, beim Einkaufen verstärkt auf biologisch angebaute Produkte zu achten. Zudem ernährt sich diese Konsument*innen-Gruppe häufiger vegan (20 Prozent) oder vegetarisch (29 Prozent).



"Die Nielsen-PRIDE-Zahlen zeigen zusätzlich, dass zwar 54 Prozent dieser Shopper-Gruppe beim Einkauf vor allem auf den Preis achten, fast die Hälfte (49 Prozent) jedoch auf Markenprodukte setzt, die für Qualität und guten Geschmack stehen", sagte Yilmaz.



LGBTI-Menschen shoppen häufiger online



Für Waren des täglichen Gebrauchs wie Milch, Zahnpasta und Co. steuern queere Verbraucher*innen nicht nur Discounter, Supermarkt oder Verbrauchermarkt an, sondern packen diese Produkte häufig auch in den digitalen Warenkorb. Denn 29 Prozent der LGTBI-Konsument*innen geben an, diese Produkte online zu shoppen. Zum Vergleich: Das sagen nur 24 Prozent der cis-heterosexuellen Vergleichsgruppe.



Eine immer größere Rolle bei der Internetnutzung spielen laut der Studie die sozialen Netzwerke wie beispielsweise Facebook. Über die Hälfte der Deutschen geben an, die Plattform zu nutzen (58 Prozent). Besonders bei LGBTI zeigt sich, dass zum Beispiel Facebook nicht nur als Ort des Austauschs, sondern auch als Inspirationsquelle genutzt wird. Während die cis-heterosexuelle Konsument*innen-Gruppe verstärkt durch TV-Werbung zum Einkaufen inspiriert wird (29 Prozent), geben 15 Prozent der LGBTI zum Zeitpunkt der Befragung an, dass Facebook die letzte Informationsquelle für einen Einkauf war. Zum Vergleich: Das sagen nur fünf Prozent der Cis-Heterosexuellen hierzulande.



Für die Studie "Die Bunte Welt der Verbraucher" wurden nach Angaben von Nielsen im September 2018 rund 800 cis-heterosexuelle Menschen sowie 300 Mitglieder der LGBTI-Community befragt. (cw/pm)