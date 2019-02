Berlin: wilde Oscar sucht Koch (m/w/d)

Heute, 15:35h, noch kein Kommentar

Der wilde Oscar sucht ab sofort



Koch (m,w,d),



der Lust hat auf eine neue Herausforderung. Die Stelle hat zunächst einen Stundenumfang von 30 Wochenstunden.



Der "wilde Oscar" ist Bestandteil des "Lebensort Vielfalt" und wird als Integrationsbetrieb nach §132 SGB IX geführt. Unser Hauptgeschäft ist das tägliche Catering für Flüchtlingsunterkünfte, Kitas, Firmen und Privatpersonen sowie Veranstaltungen im eigenem Haus.



Wir bieten:

• angenehme Arbeitsatmosphäre in einem engagierten & sympathischen Team

• flache Hierarchien & schnelle Entscheidungswege

• 30 Tage Urlaub im Jahr

• interessante Projekte & Events

• klare, stabile & verlässliche Rahmenbedingungen

• planbare Arbeitszeiten im Rahmen eines Schichtbetriebs

• faire & leistungsgerechte Bezahlung

• Anstellung in einem sozialem Unternehmen, das offen ist für alle sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten

• Teilnahme an internen und externen Schulungen

• die Möglichkeit, gemeinsam im Firmenverbund zu wachsen



Aufgaben:

• Vor-und Zubereitung von Speisen

• Durchführung von Bankettveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Team

• Eigenverantwortliches Führen eines Küchenpostens

• Warenannahme und fachgerechte Lagerung der Lebensmittel

• Ständige/tägliche Qualitätssicherung

• Gewährleistung von Sauberkeit und Durchführung der Hygienestandards in der Küche, den Kühlhäusern und den Lagerräumen

• Verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln

• Umgang mit der Küchentechnik und Arbeitsgeräten

• Einhaltung der Hygienevorschriften HACCP

• Regelmäßige Kommunikation mit unseren Lieferanten



Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung im Küchenbereich oder vergleichbar mit Erfahrung

• Sicheres und freundliches Auftreten

• Teamfähigkeit und Kreativität

• Zielorientierte und organisierte Arbeitsweise

• Bereitschaft zu Wochenendarbeit und Arbeit an Feiertagen

• Kenntnisse in Catering, Bankett und á la carte

• Warenkenntnisse

• Kenntnisse der Hygienevorschriften HACCP

• Gepflegtes Erscheinungsbild



Bewerbungen bitte

per Email an: jobs@schwulenberatungberlin.de

per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin

Bei Fragen bitte an Lutz Arnold ( ) wenden.