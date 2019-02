(Bild: Guido Woller)

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und gesellschaftspolitisches Engagement. An unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln organisieren wir auf einer Fläche von ca. 1.600 m2 mit Raum für bis zu 1.200 Gäste mehr als 260 Veranstaltungen im Jahr.



Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen und Bühnenprogramme erweitern wir aktuell das Geschäftsfeld der Fremdvermietungen. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. Konzerte, Filmpremieren und Firmenveranstaltungen.



Wir befinden uns im sehr lebendigen und abwechslungsreichen Prozess der Öffnung hin zu einer vielfältigen Gesellschaft. Wir suchen Menschen, die unsere Auffassung von Lebensvielfalt und selbstbewussten Identitäten teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation.



Aktuell suchen wir:





Fachkraft für Veranstaltungstechnik Schwerpunkt Licht (m/w/div)



HAUPTAUFGABEN:

• Pflege und Programmierung unseres Hauplichtpultes GrandMA DOT2

• Lightoperating für Shows und Konzerte

• Enge Zusammenarbeit mit der Technischen und Künstlerischen Leitung

• Aufbau von Ton- und Lichttechnik für Veranstaltungen (Konzerte, Partys, Shows, etc.)



WEITERE AUFGABEN:

• Wartung und Reinigung von Veranstaltungstechnik

• Bereitschaftsdienst während Veranstaltungen: Gewährleistung der reibungslosen technischen Durchführung unter Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen,

Künstler_innenbetreuung

• Selbstständige Vorbereitung und Durchführung von Shows



ANFORDERUNGEN:

• Abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Kenntnisse der aktuellen Sicherheitsbestimmungen (MVStättVO, BetrVO,BetriSichV, ArbSchG, BetrSichG, DGUV-V etc)

• Erfahrung in der Programmierung von digitalen Lichtsteuerpulten, Grundkenntnisse MA-Lighting Produkte (Grand MA, Dot2) wünschenswert

• Gute Englischkenntnisse; Sicherer Umgang mit Fachtermini

• Gute motorische Fähigkeiten sowie Höhentauglichkeit

• Bereitschaft zu den 'clubüblichen' Zeiten zu arbeiten (Abend-, Wochenend- und Feiertagsdienste)

• Flexibilität und Einfühlungsvermögen im Kundenkontakt (z.Bsp. bei Fremd-Veranstaltungen)

• Freude an neuen Aufgaben und dem Lösen von wechselnden Problemstellungen



PERSPEKTIVEN:

• Vorerst auf ein Jahr befristete Anstellung mit 30 Stunden/Woche

• Einstiegsgehalt von Euro 1.495,- brutto plus steuerfreien Nachtzuschlag.

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten / Festanstellung

• Arbeit in einem engagierten und offenen Team

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte

• individualisierter Gehörschutz

• Getränkebons für ausreichend Freigetränke

• Teilnahme an Schulungen



PROZEDERE:

• Bewerbung mit Lebenslauf per Mail als PDF an

• Möglicher Beginn: ab sofort



KONTAKT:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

Mahlower Str. 24

12049 Berlin-Neukölln