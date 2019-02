Die lesbische Katzenfrau und ihr schwuler Komplize

"Can You Ever Forgive Me?" mit Melissa McCarthy und Richard E. Grant läuft ab dem 21. Februar in deutschen Kinos (Bild: Fox Searchlight Pictures)

Von Dennis Klein

Heute, 16:39h, noch kein Kommentar

Wer Melissa McCarthy aus Filmen wie "Ghostbusters" oder "Taffe Mädels" als laute Ulknudel kennt, wird bei "Can You Ever Forgive Me?" überrascht sein: In ihrem neuesten Film brilliert sich die Komikerin in einer Charakterrolle als Lee Israel, einer eigenbrödlerischen lesbischen Autorin, die Katzen mehr mag als Menschen. Für den Film erhielt sie verdientermaßen ihre zweite Oscarnominierung (nach "Brautalarm" im Jahr 2012).



Die wahre Geschichte spielt im Manhattan des Jahres 1991: Bei der 51-jährigen Lee Israel läuft es gerade nicht so toll – die ehemals gefeierte Biografin hat es sich aufgrund ihrer herausfordernden Persönlichkeit mit fast allen verscherzt und leidet zudem an einer Schreibblockade. Für ihre heruntergekommene Wohnung kann sie die Miete nicht bezahlen, auch ihre geliebte Katze ist krank – und die Tierklinik will diese erst behandeln, wenn ihr Frauchen die Rechnung begleichen kann.

Konrad Kujau lässt grüßen

Durch Zufälle findet Lee die scheinbare Lösung für ihre finanziellen Probleme: Sie bemerkt, dass reiche Sammler viel Geld für Briefe von verstorbenen Schriftstellern wie Dorothy Parker und Ernest Hemingway bezahlen. Je pikanter der Inhalt, desto mehr klingelt die Kasse. Also tritt Lee in die Fußstapfen von Konrad Kujau, der rund ein Jahrzehnt zuvor die Hitler-Tagebücher gefälscht hatte. Lee geht in diesem Geschäft auf – sie sieht sich als eine Autorin, die nicht nur mit kriminellen Mitteln an Geld kommt, sondern auch einen Beitrag dazu leistet, das Leben ihrer Vorbilder etwas interessanter zu machen ("Ich bin die bessere Dorothy Parker als Dorothy Parker!"). Man kann sich ausmalen, dass diese Fälscherei auch für die New Yorkerin nicht lange gutgehen kann.

Die wichtigste Nebenfigur ist der liebenswerte und lebenslustige Jack Hock (Richard E. Grant), ein schwuler Drogendealer, den Lee in einer Bar trifft. Die beiden einsamen Seelen freunden sich schnell an, Jack wird zu Lees Komplizen. Gemeinsam treiben sie das Geschäft mit den Briefhandel zusammen bis auf die Spitze. Grant wurde für seine Leistung ebenfalls für einen Oscar nominiert.

Ein Kotzbrocken zum Lieben

Der Film ist von Regisseurin Marielle Heller ("The Diary of a Teenage Girl") ruhig und unterhaltsam inszeniert worden. Ihr gelingt es, dass dem Zuschauer die beiden Hauptfiguren richtig ans Herz wachsen, auch wenn Lee sich oft als egoistischer Kotzbrocken gibt. Das Buch basiert auf der Autobiografie der echten Lee Israel, die sie im Jahr 2008 veröffentlichte. 2014 verstarb sie im Alter von 75 Jahren in ihrer Heimatstadt New York.



Das Drehbuch erlaubt sich zwar einige Freiheiten, speziell wenn es um die Figur Jack Hock geht. So kannten sich Lee und Jack im echten Leben bereits viel länger, als es im Film dargestellt wird. Allerdings helfen diese Anpassungen, die Geschichte straffer zu erzählen. Immer wieder wird dabei auch die sexuelle Orientierung der beiden Protagonisten thematisiert. Fazit: "Can You Ever Forgive Me?" ist eine melancholische Komödie mit zwei sehr gut aufgelegten Darstellern.

Infos zum Film



Can You Ever Forgive Me? Filmbiografie, USA 2018. Darsteller*innen: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Marc Evan Jackson, Anna Deavere Smith, Christian Navarro, Stephen Spinella, Jane Curtin, Shae D'Lyn, Dolly Wells, Ben Falcone. Laufzeit: 107 Minuten. FSK: ohne Altersbeschränkung. Jugendkommission Österreich: ab 10 Jahren. Fox Searchlight Pictures. Filmstart: 21. Februar 2019