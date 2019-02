Taiwan: Regierung stellt Gesetz für Lebenspartnerschaften vor

Taiwans Schwule und Lesben freuten sich 2017 über ein Urteil, das ihnen eigentlich die Öffnung der Ehe ermöglichen sollte (Bild: Lane Sainty / twitter

Taiwan wird in Kürze der erste asiatische Staat, der gleichgeschlechtliche Paare heterosexuellen Eheleuten rechtlich in vielen Bereichen gleichstellt. Doch Aktivisten sind enttäuscht, dass es keine Ehe für alle geben wird, sondern eine Art Lebenspartnerschaft mit weniger Rechten.



Einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedete am Donnerstag das Kabinett. Medienberichten zufolge sollen gleichgeschlechtliche Paare ihre "permanente Verbindung" registrieren lassen können und damit etwa im Steuer- und Erbrecht die gleichen Rechte und Pflichten wie Eheleute erhalten. Auch ist Medienberichten zufolge das Recht auf Adoption des leiblichen Kindes des Partners vorgesehen, aber kein gemeinschaftliches Adoptionsrecht.



Mit dem Gesetzentwurf versucht die Regierung offenbar, es allen Seiten Recht zu machen: 2017 hatte das Verfassungsgericht geurteilt, dass die rein heterosexuelle Definition der Ehe im Zivilgesetzbuch gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Ehe und das Recht auf Gleichbehandlung verstößt (queer.de berichtete). Das Parlament hat nach dem Urteil zwei Jahre Zeit für eine verfassungskonforme Neuregelung, ansonsten würde die Beschränkung der Ehe auf heterosexuelle Paare zum Stichtag 24. Mai 2019 automatisch entfallen.

Regierung nach Referendum unter Druck

Die Regierung plante zunächst die Einführung der Ehe für alle. Im letzten November gewannen Gegner von Homo-Rechten allerdings mehrere Referenden. So stimmten 70,4 Prozent der Wähler für die Beibehaltung der heterosexuellen Ehe-Definition im Zivilgesetz (queer.de berichtete). Eine knappe Mehrheit fand sich für die Einführung von Lebenspartnerschaften.



Die Beteiligung an den Referenden lag allerdings nur bei rund 55 Prozent. Unklar blieb auch, ob ein Referendum ein Urteil des Verfassungsgerichts überstimmen kann. Auch gibt es keinen Zwang für die Umsetzung der Referendumsergebnisse durch die Politik. Dennoch entschied sich die Regierung nun für einen Kompromiss. Premierminister Su Tseng-chang nannte den Gesetzentwurf einen "guten Anfang" und sprach von der "Hoffnung, dass unsere homosexuellen Freunde noch etwas warten können".



Jennifer Lu von der Organisation Marriage Equality Coalition Taiwan zeigte in einer ersten Reaktion Verständnis für die Regierung, die unter großen Druck von vielen Seiten stehe. Dennoch sei der Entwurf enttäuschend, da er homosexuellen Paaren nicht die gleichen Rechte und Pflichten zugestehe wie heterosexuellen. Man werde weiter für gleiche Rechte kämpfen. Die LGBTI-feindliche "Koalition für das Glück der nächsten Generation", ein Zusammenschluss überwiegend christlicher Gruppen, der für das Referendum gegen die Ehe-Öffnung verantwortlich war, nannte den Kompromissvorschlag "unakzeptabel" und kündigte einen Kampf gegen diese rechtliche Anerkennung von Homo-Paaren an.



Der CSD in Taipeh ist einer der größten Pride-Events Asiens. Taiwans Bevölkerung gilt als LGBTI-freundlich. In Meinungsumfragen gab es vor dem Referendum eine große Mehrheit für die Ehe für alle

Der Gesetzentwurf will bereits mit seinem unromantischen Titel "Durchsetzungsgesetz der gerichtlichen Recht-Interpretation Nr. 748" Kontroversen vermeiden und verweist erst im Gesetzestext auf den Begriff Ehe: Der Entwurf erlaube "zwei Personen desselben Geschlechts, eine dauerhafte Vereinigung von inniger und ausschließlicher Art zu schaffen, um ein gemeinsame Leben zu führen und den gleichberechtigten Schutz der Ehefreiheit zu erreichen".



Die Abgeordneten des Parlaments haben zu der Frage ein freies Mandat erhalten und können den Gesetzentwurf in den nächsten Wochen noch abändern. Da der Entwurf die vom Verfassungsgericht bemängelte Ehedefinition im Zivilgesetz nicht antastet, könnte auch das höchste Gericht noch ein spätes letztes Wort haben.



Ob Lebenspartnerschaft oder Ehe: Die Republik Taiwan mit ihren 23,5 Millionen Einwohnern würde mit dem Schritt einen wichtigen Meilenstein erzielen. Bislang können in keinem einzigen Land in Asien gleichgeschlechtliche Partnerschaften geschlossen werden; im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen werden lediglich von Israel und Armenien anerkannt. Im letzten Dezember beschloss das thailändische Kabinett die Einführung von Lebenspartnerschaften, mit einer Umsetzung vor der im März stattfindenden Parlamentswahl wird aber nicht gerechnet (queer.de berichtete). (nb)

