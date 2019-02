Berliner CSD wiederholt Mottowahl für 2019

CSD-Abschluss am Brandenburger Tor

Das Motto für den Christopher Street Day in Berlin stand eigentlich schon fest – nun wird es noch einmal zur Wahl gestellt. Nach vier Wochen intensiver Diskussion sei in einer Forumssitzung am Mittwoch der Entschluss gefallen, die Mottowahl für die Demonstration am 27. Juli zu wiederholen, teilte der CSD-Vorstand am Donnerstagabend mit.



Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über die Motto-Rücknahme berichtet. Im Januar hatte sich das basisdemokratische und offene CSD-Forum für das Motto "Queer sind Berlin – Jemeinsam!" entschieden (queer.de berichtete). Der vergleichsweise belanglose Spruch war allerdings in der Szene auf einige Kritik geraten – gerade im Jubiläumsjahr des Stonewall-Aufstands in New York, auf den sich die weltweite CSD-Bewegung bezieht, und auch angesichts von Gegegenbewegungen im In- und Ausland.



Auf der Forumssitzung am Mittwoch sei mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen worden, "zeitnah die alten und neuen Mottovorschläge erneut zur Wahl zu stellen", so der CSD am Donnerstagabend in einer Stellungnahme bei Facebook. "Termine und Abläufe teilen wir zeitnah mit."

Hoffnung auf neuen Motto-Findungsprozess

Im Januar war das Motto in einer fast vierstündigen Sitzung aus insgesamt 82 eingereichten Vorschlägen ausgewählt worden. "Queer sind Berlin – Jemeinsam!" setze "ein klares Zeichen dafür, dass queere Menschen ein selbstverständlicher Teil Berlins sein müssen, mitten drin und nicht nur am Rand", teilte der CSD-Vorstand dazu damals mit. "Wir haben bereits vieles gemeinsam erkämpft, aber müssen auch in Zukunft solidarisch füreinander einstehen."



Nun wird weiter gemeinsam für ein Motto für den 41. Berliner CSD gekämpft: "Die in der Community entstandene Dynamik aufgreifend, gehen wir in einen erneuten Motto-Findungsprozess", so der Vorstand am Donnerstag. "Das ist vom Ablauf her natürlich ein zusätzlicher Schritt und nicht optimal, wir setzen aber auf die offene Diskussion im Forum, um mit einem Motto zu demonstrieren, mit dem sich möglichst viele Teilnehmer*innen identifizieren können."



Im vergangenen Jahr hatte das Motto für den Hauptstadt-CSD "Mein Körper – meine Identität – mein Leben" gelautet (queer.de berichtete). Damals mussten Teile der Abschlussveranstaltung wegen einer Unwetterwarnung abgesagt werden (queer.de berichtete). Der Christopher Street Day zieht traditionell von der City West zum Brandenburger Tor. Für 2020 wird diskutiert, ob es zur Abwechslung eine andere Strecke geben sollte, etwa als Verbindung zwischen Ost und West. (cw/dpa)