Neuer Trailer für "Rocketman" veröffentlicht

Heute, 13:10h,

Noch sind es über drei Monate, bis der Elton-John-Biografiefilm in die deutschen Kinos kommen soll – doch Universal Pictures heizt die Vorfreude weiter an: In einem zweiten Trailer werden mehr Einblicke in den Film gegeben. In dem zweieinhalbminütigen Trailer wird auch über die Homosexualität des Briten gesprochen – und aufgezeigt, wie problematisch diese sexuelle Orientierung im Musikgeschäft der homophoben Siebzigerjahre noch war.

Wer die englische Originalfassung bevorzugt, kann den Trailer hier ohne Synchronisierung sehen:

Im Herbst 2018 war bereits ein kurzer einminütiger Teaser-Trailer veröffentlicht worden.

Hauptdarsteller Taron Egerton freundete sich mit Elton John an

Die Hauptrolle in dem Film spielt der heterosexuelle Waliser Taron Egerton, der sich im Laufe der Dreharbeiten mit dem echten Elton John angefreundet hat – und der vom 71-Jährigen bereits viel Lob erhalten hat, besonders über seinen Gesangstalent (Egerton singt im Film selbst). Der Schauspieler selbst betonte, dass er sich viel Mühe gegeben habe, möglichst realistisch schwule Sexualität darzustellen: "Es war mir sehr, sehr wichtig, sicherzugehen, dass die körperliche Intimität mit Männern wirklich glaubwürdig ist und dass es schön aussieht, nicht irgendwie auf die Hollywood-Art gemacht oder entschärft", so Egerton im Januar.



In weiteren Rollen zu sehen sind Jamie Bell ("Billy Elliot"), Bryce Dallas Howard ("Jurassic World") und Richard Madden ("Game of Thrones"). Regie führt Dexter Fletcher ("Eddie the Eagle – Alles ist möglich"). Fletcher hatte bereits die letzten zwei Wochen Dreharbeiten für "Bohemian Rhapsody" geleitet, nachdem US-Regisseur Bryan Singer angeblich wegen Abwesenheit gefeuert wurde – Singer ist derzeit wegen Missbrauchsvorwürfen mehrerer Männer eine umstrittene Person in Hollywood (queer.de berichtete).



"Rocketman" soll am 24. Mai in die britischen Kinos kommen. Eine knappe Woche später, am 30. Mai, sollen auch deutsche Filmfans in den Genuss des Biopics kommen. (dk)