"Verbotene Produkte": Amazon löscht Dutzende schwule DVDs

Großreinemachen bei Amazon.de: Am Freitag sind mindestens einhundert DVDs und Blu-rays aus dem Angebot des Onlinehändlers verschwunden, darunter nicht nur, aber überwiegend schwule Titel. "Die eingegebene Webadresse ist keine funktionsfähige Seite auf unserer Website", bekommt nun zu lesen, wer auf frühere Direktlinks zu den Produkten klickt.



Angeblicher Hintergrund der Löschaktion ist der Jugendschutz. Ein Händler, der offenbar unerwünschte Filme auf Amazon.de angeboten hatte, bekam per Email eine "Mitteilung über die Entfernung von verbotenen Produkten". In der Nachricht, die queer.de vorliegt, heißt es wörtlich: "Der Verkauf von pornographischen Titeln ist auf Amazon.de nicht gestattet." Bei weiteren "Verstößen" drohte Amazon.de gar mit der "Sperrung oder Schliessung Ihres Verkäuferkontos".

Alle gelöschten Filme wurden als jugendfrei eingestuft

Bei den gelöschten Filme handelt es sich allerdings keinesfalls um Sexvideos. Alle Titel wurden von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) als jugendfrei eingestuft, meistens ab 16 Jahren, teilweise sogar schon ab 12 Jahren. Rechtsgrundlage der FSK ist das deutsche Jugendschutzgesetz.



Betroffen von der Amazon.de-Zensur sind alle bekannten Labels, die queere Filme anbieten. Darunter die Edition Salzgeber etwa mit der schwulen Kurzfilmsammlung "Sechs mal verliebt!" (FSK 16), Pro-Fun-Media mit dem Drama "Boy Culture" (FSK 16) sowie cmv-Laservision mit der Komödie "Coming Out mit Hindernissen" (FSK 12). Gelöscht wurde selbst die "Short Films Collection" des berühmten Filmemachers François Ozon (FSK 16).



Das Vorgehen von Amazon.de mache ihn "gleich in mehrerer Hinsicht fassungslos", erklärte Andreas Straßmann von cmv-Laseervision gegenüber queer.de. Der Pornografie-Vorwurf sei zum einen komplett falsch – er selbst habe die FSK-Prüfungen persönlich beauftragt. Zum anderen biete der Versandriese weiterhin inhaltsgleiche Importfassungen der Filme an, die in Deutschland nicht geprüft wurden. "Ich vermute, dass hier unter dem Vorwand der 'Pornografie' gezielt gegen schwule Inhalte vorgegangen werden soll."



Amazon.de hat auf eine Anfrage von queer.de zur Löschaktion bislang nicht reagiert. (mize)

