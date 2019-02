Heute, 11:16h, noch kein Kommentar

Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen – VNB e.V. und der Andersraum e.V. suchen zum 01.04.2019 eine



Mitarbeitende (m/w/d) für das Projekt QLM – Queeres Leben in der Migrationsgesellschaft.



Das Projekt wird entlang der Schnittstelle LSBTIQ* und Migration gesellschaftspolitische Bildungsarbeit leisten. Die Stelle ist mit 20 Stunden/ Woche zu besetzen und wird nach der Entgeltgruppe 9 TV-L vergütet.



Ihre Aufgaben:

• Organisation und Durchführung von Workshops, Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten

• Kommunikation mit Kooperations-, und Netzwerkpartner*innen

• Erstellung von Werbe- und Öffentlichkeitsmaterialien

• Unterstützung der LSBTIQ* Migrant*innen bei ihrem eigenen Netzwerkaufbau



Wir erwarten:

• Abgeschlossene akademische oder vergleichbare Ausbildung

• Erfahrung in Migrations- und Flüchtlingsthemen

• Hohe interkulturelle Kompetenz

• Bereitschaft zum gemeinsamen Lernen und zur Reflexion

• Sehr gute organisatorische Fähigkeiten und strategisches Denken

• Kommunikationsfähigkeit und zielgruppenrelevante Mehrsprachigkeit (Türkisch, Arabisch, Kurdisch, Russisch von Vorteil)

• Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten

• Gute PC-Kenntnisse

• Bereitschaft zur Mitarbeit auch an Abend- und Wochenendterminen und mobilen Einsatzorten



Wir bieten:

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit politischem und sozialen Sinn

• Ein lebendiges, engagiertes und diverses Team sowie flache Hierarchien

• Raum für eigene Ideen

• Arbeiten in zentraler Lage in Hannover

• Vergütung nach 9 TV-L



Die Stelle ist vorerst bis zum 29.02.2020 befristet, eine Verlängerung bei Förderzusage wird angestrebt.



Wir möchten insbesondere Menschen mit persönlicher Migrationsgeschichte / Rassismuserfahrung / Personen of Color und Schwarze Menschen sowie Menschen mit Beeinträchtigungen bestärken, sich zu bewerben. Bei gleicher Eignung werden Menschen mit Behinderung (nach Definition des SGB IX) bevorzugt eingestellt.



Aussagekräftige Bewerbungen mit Lebenslauf bitte bis zum 15. März 2019 ausschließlich per Mail an: .