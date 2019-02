Bettel konfrontiert Arabische Liga mit ihrer Homophobie

Vor über fünf Jahren wurde Xavier Bettel Nachfolger von Jean-Claude Juncker an der Spitze des zweitkleinsten EU-Landes (Bild: gouvernement.lu)

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel hat bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Union und der Arabischen Liga im ägyptischen Scharm el Scheich Anfang der Woche das Thema Homosexualität angesprochen. Der 45-jährige Regierungschef erinnerte die Anwesenden daran, dass er mit einem Mann verheiratet sei. Er sagte auch, dass ihm in einigen der teilnehmenden Länder dafür Strafen drohten, im Extremfall sogar die Todesstrafe.



Nach Bettels Ansprache soll es laut dem ZDF-Korrespondent Stefan Leifert im Raum sehr still geworden sein. "Eisiges Schweigen bei den einen, stille Freude bei den anderen", schrieb Leifert nach dem Ende des Gipfels am Mittwoch auf Twitter. Bettel antwortete darauf: "Nichts sagen war für mich keine Option."



Fast alle Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga verbieten Homosexualität

Die Arabische Liga besteht aus 22 Mitgliedsstaaten – in 18 von ihnen ist Homosexualität verboten, in manchen Ländern wie Saudi-Arabien können sexuelle Minderheiten sogar mit dem Tod bestraft werden. Einzig die Mitgliedsstaaten Bahrain, Dschibuti, Irak und Jordanien kennen keine Strafen gegen Schwule und Lesben. Homosexualität wird aber auch in diesen Ländern teilweise stark tabuisiert.



Bettel war Ende 2013 Premierminister von Luxemburg geworden – er steht seither einer Koalition aus seiner liberalen Partei mit Sozialdemokraten und Grünen vor. Nachdem seine Regierung die Ehe für Schwule und Lesben öffnete, heiratete Bettel 2015 seinen Lebenspartner Gauthier Destenay (queer.de berichtete).



Vor wenigen Monaten konnte Bettels Regierungskoalition bei Wahlen knapp ihre Mehrheit verteidigen (queer.de berichtete). Er war damit der erste offen schwule Regierungschef eines Landes, der wiedergewählt wurde. Sein langjähriger Stellvertreter, der Sozialdemokrat Etienne Schneider, ist ebenfalls offen schwul und seit 2016 mit seinem Ehemann Jérôme Domange verheiratet. (dk)