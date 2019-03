Die Sehnsucht des jungen Sexarbeiters

Heute, 07:12h, noch kein Kommentar

Léo ist 22, lebt in Straßburg und verkauft seinen Körper. Nachts lässt er sich durch die Stadt treiben, tagsüber schläft er irgendwo für ein paar Stunden. Wenn es Ärger mit Freiern gibt, hilft ihm sein bester Freund Ahd.



Die Edition Salzgeber hat "Sauvage" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Aber der Partner, nach dem Leo sich sehnt, der Mann, in dessen Armen er einschlafen darf, kann Ahd nicht für ihn sein. Leos rastlose Suche geht immer weiter. Sein Herz schlägt wild dabei…



Der Debütfilm "Sauvage" von Regisseur Camille Vidal-Naquet ist ein intensives, zutiefst berührendes Porträt. Für seine kompromisslose Darstellung eines jungen Mannes zwischen Verlorenheit, körperlicher Selbstausbeutung und einer unstillbarer Sehnsucht nach menschlicher Nähe wurde Léo-Darsteller Félix Maritaud ("120 BPM") bei dem Filmfestspielen in Cannes mit dem Rising Star Award der Louis Roederer Foundation ausgezeichnet und als neue Hoffnung des französischen Kinos gefeiert.



Mit seiner zarten Rohheit steht das Drama in der stolzen Tradition der empfindsamen Stricherfilme von Patrice Chéreau ("Der verführte Mann"), André Téchiné ("Ich küsse nicht") und Gus Van Sant ("My Private Idaho"). (cw/pm)

Infos zum Film



Sauvage. Spielfilm. Frankreich 2018. Regie: Camille Vidal-Naquet. Darsteller: Félix Maritaud, Éric Bernard, Nicolas Dibla, Philippe Ohrel. Laufzeit: 99 Minuten. Sprache: französische Originalfassung, Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Edition Salzgeber