AKK macht sich über intergeschlechtliche Menschen lustig

AKK bei der "Verhandlung" am 28. Februar in der Stockacher Jahnhalle

Heute, 15:27h, noch kein Kommentar

Kein Karneval ohne Witze auf Kosten von Minderheiten: Bei ihrem Auftritt am Donnerstag vor dem "Stockacher Narrengericht" machte sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer über intergeschlechtliche Menschen lustig – oder über Menschen, die sie für solche hält. Die traditionelle Sitzung aus dem Landkreis Konstanz im Süden Baden-Württembergs wurde vom SWR aufgezeichnet.



"Guckt euch doch mal die Männer von heute an", sagte die "angeklagte" Parteichefin in der Karnevals-"Verhandlung". "Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin, da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen." AKK weiter: "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür – dazwischen – ist diese Toilette."



In sozialen Netzwerken wurde Kramp-Karrenbauer für den Witz kritisiert. "Was für eine widerliche Person. Gott schütze dieses Land!", schrieb Nollendorfblogger Johannes Kram auf Facebook. "Ich hab das traditionelle Narrengericht bei meinen Eltern im Saarland live im TV verfolgt und fand dies Auftritt als sehr kränkend", kommentierte Jörg Litwinschuh, geschäftsführender Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hitschfeld, den Post.



In ihrem fast halbstündigen Auftritt hatte sich die 56-Jährige auch über die "europäische Antidiskriminierungsrichtlinie" und "Gender-Gesetzgebungen" lustig gemacht: Angesichts der Besetzung des Narrengerichts fragte sie, ob darin "bemitleidenswerte Minderheiten" vertreten wären.

AKK zur "Miss Homophobia 2018" gekürt

Im vergangenen Dezember war AKK wegen ihrer unveränderten Ablehnung der Ehe für alle von Anhängern der Facebook-Gruppe "Enough is Enough" zur "Miss Homophobia 2018" gewählt worden (queer.de berichtete). Die Politikerin hatte 2015 als saarländische Ministerpräsidentin für Empörung gesorgt, als sie die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare mit folgenden Worten ablehnte: "Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen: etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen" (queer.de berichtete). Sie lehnte auch das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare ab und behielt ihre Haltung auch nach einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit dem LSVD bei.



Den Inzest- und Polygamie-Vergleich hatte sie unter anderem im November 2018 in einer Talkshow indirekt wiederholt: Die Ehe sei bislang "durch die Geschlechtlichkeit und die Anzahl der Personen" definiert worden, meinte sie, und: "Wenn man die Geschlechtlichkeit wegnimmt, nimmt man weitere Möglichkeiten in Kauf" (queer.de berichtete). Auch Ende Januar bei "Menschen bei Maischberger" weigerte sich AKK, den Vergleich oder ihre Ablehnung der Ehe-Öffnung zurückzunehmen: "Ich bin nicht bereit, meine Position zu räumen, wenn ich spüre, dass ich keine große Zustimmung dafür bekomme", sagte die CDU-Vorsitzende in der Talkshow (queer.de berichtete) (cw)