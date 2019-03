AfD lobt "freche" AKK und kritisiert "queergrüne Blockwarte"

Heute, 07:00h,

Mit ihren Scherzen auf Kosten von intergeschlechtlichen Menschen in einer Fastnachtsrede hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in anderen Parteien und Medien eine Welle der Empörung ausgelöst – nun springen ihr mehrere Politiker der AfD zur Seite.



"Alles darf man durch den Kakao ziehen: Christen u Priester u #AfD'ler u Seehofer vorneweg- aber ja nicht den #LSBTTIQ-Irrsinn", empörte sich die AfD-Bundestagsabgeordnete und bekannte LGBTI-Gegnerin Beatrix von Storch auf Twitter. "Deren Lobby ist nicht nur #doof, sondern auch #humorlos. Der Fehler von #AKK : Das #Klo fürs 3.Geschlecht IST für Unentschlossene. Das ist gar #keinWitz."





"Doch keiner darf lästern der heiligen Kuh"

Ihr Fraktionskollege Martin Reichardt fing in dem Kurznachrichtendienst sogar an zu dichten – und rückte AKK-Kritiker in die Nähe von Nazis: "Wer lästert da frech dem 3.Geschlecht, die Annegret ist's, vielleicht hat sie recht. Doch keiner darf lästern der heiligen Kuh, sonst schlagen die queergrünen Blockwarte zu. Oh, Anne als Buße, das wirst du nun müssen, der gnädigen Baerbock die [Icon für Stöckelschuh] küssen."





Auch Erika Steinbach, Chefin der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, meldete sich zu Wort und beklagte angebliche Sprechverbote: "Karneval bzw Fasching sind doch seit Jahren nicht mehr ungezwungen, sondern nur noch politisch 'korrekt'", schrieb die ehemalige CDU-Abgeordnete auf Twitter. "Das Lachen vergeht einem durchaus dabei."





Steinbach teilte dazu einen Tweet von "Bild"-Chefredaktions-Mitglied Nicolaus Blome – die Zeitung hatte Kramp-Karrenbauer am Sonntag verteidigt und sich in einem Kommentar über "links-grün-feministische Echauffierer*innen" empört, die dazu führten, dass man "nicht mal mehr in einer Büttenrede einen Witz über Unisex-Toiletten machen kann" (queer.de berichtete). (cw)