Sachsenhausen: Gedenken an verfolgte "Strichjungen" und "homosexuelle Jugendverführer"

Blumen an der Gedenktafel für homosexuelle NS-Opfer in Sachsenhausen. Die Schlagwörter "Totgeschlagen" und "Totgeschwiegen" erinnern an die Verfolgung sowie an die lange ignorierte Aufbereitung (Bild: LSVD)

Am Sonntag, dem 14. April 2019, wird in der Gedenkstätte Sachsenhausen eine Gedenkstunde für die homosexuellen Häftlinge des ehemaligen Konzentrationslagers abgehalten. Im Fokus der Veranstaltung stehen in diesem Jahr zwei soziale Gruppen, die im offiziellen Gedenken bislang häufig ausgeblendet wurden: Die sogenannten "Strichjungen" und die "homosexuellen Jugendverführer".



Der Historiker Dr. Alexander Zinn, Mitglied des Internationalen Beirats der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, werde in seiner Rede anhand einiger Beispiele aufzeigen, wie prekär der Status gerade dieser Gruppen war, auf die die Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten besonders fokussiert gewesen sei. Das gab der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) am Montag bekannt.



Die Feier, die im Rahmen des Gedenkens anlässlich des 74. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen stattfindet, wird von dem Verband ausgerichtet. Sie beginnt um 14.15 Uhr am ehemaligen Block 14. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an der Gedenktafel für die homosexuellen Häftlinge Kränze und Blumen niederzulegen.

In dem in der Stadt Oranienburg nördlich von Berlin eingerichteten Konzentrationslager hatten die Nazis zwischen 1936 und 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert, darunter politische Gegner, Juden, Homosexuelle, Roma oder "Asoziale". Es kam zu Menschenversuchen und Massenexekutionen, vor allem von sowjetischen Kriegsgefangenen.



Im Juni 1942 wurden fast alle damaligen "Rosa-Winkel"-Häftlinge aus dem Hauptlager ins nahe gelegene Außenlager Klinkerwerk verlegt. Damit begann eine Mordaktion an Homosexuellen, die mehrere Monate andauerte. Bis zum September 1942 wurden etwa 200 Häftlinge von der SS getötet – durch sadistische Misshandlungen und absichtlich herbeigeführte Unfälle oder durch Erschießung "auf der Flucht". (cw/pm)

Sonntag, 14. April 2019, Ort: Gedenkstätte Sachsenhausen, Straße der Nationen 22, 16515 Oranienburg. Programm: 14.00 Uhr, Haupttor: Begrüßung durch Dr. Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. 14.15 Uhr, ehem. Block 14: Gedenkfeier für die homosexuellen Häftlinge, Ansprache: Dr. Alexander Zinn. 15.00 Uhr: Kranzniederlegung im Zellenbauhof – Tafel für die homosexuellen Opfer. 15.30 Uhr: Zentrale Gedenkfeier