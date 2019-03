Seibert zu AKK: "Büttenreden kommentiere ich nicht"

Seibert in der letzten Legislaturperiode bei einem von mehreren Versuchen, die fehlende Ehe-Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare im Namen der großen Koalition als nicht diskriminierend darzustellen ( queer.de berichtete

Regierungssprecher Steffen Seibert hat, in den Worten der dpa, "sehr zurückhaltend" auf die umstrittenen Karnevals-Äußerungen der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu Intersexuellen reagiert. Auf eine Journalistenfrage sagte Seibert am Montag laut der Nachrichtenagentur: "Büttenreden kommentiere ich nicht."



Seibert betonte allerdings, dass er gerne über die Politik der Bundesregierung zu Intersexuellen Auskunft geben würde. So meinte er: "Wir haben die Rechte dieses Personenkreises gerade in jüngster Zeit, Ende Dezember, gesetzlich gestärkt, indem wir eine zusätzliche Möglichkeit der Eintragung ins Geburtenregister vorgenommen haben: männlich, weiblich und nun auch divers, da wo eben die Zuordnung zu einem der beiden Geschlechter nicht möglich ist, wo also Intersexualität vorliegt."



Auch habe die Bundesregierung "für Menschen mit Variationen der Geschlechtsentwicklung die Möglichkeit geschaffen, dass sie zum Standesamt gehen und sagen, dass sie ihre Eintragungen, was Geschlechtszugehörigkeit oder auch den Vornamen betrifft, (…) nachträglich verändern möchten". Seibert verwies darauf, dass man damit eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt hatte.



Und in diesem Sinne einen schönen und ausgelassenen Rosenmontag! pic.twitter.com/WNB4YTPMqj Antidiskriminierung (@ADS_Bund) March 4, 2019 Twitter / ADS_Bund | So äußerte sich am Montag die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei Twitter und Facebook

Verbände, Aktivisten, Opposition und auch die Karlsruhe-Kläger hatten allerdings moniert, dass die Bundesregierung über ein Jahr nach dem Urteil nur eine Minimalumsetzung vorlegte. Gefordert hatten sie unter anderem eine umfassende, auf Selbstbestimmung setzende Reform des Trans- und Intersexuellenrechts für alle Personen sowie das Verbot nicht dringend notwendiger geschlechtsanpassender Operationen an Säuglingen und Kindern (queer.de berichtete).

Etliche Forderungen nach Entschuldigung AKKs

Derweil ebbte auch am Montag die Debatte um die Äußerungen Kramp-Karrenbauers nicht ab, sie schaffte es zwischenzeitlich sogar ins ARD-"Morgenmagazin" und unter dem Hashtag #AKKgate in die deutschen Twitter-Trends. Die CDU-Vorsitzende hatte bei einem Fastnachtsauftritt am Donnerstag im baden-württembergischen Stockach am Bodensee gesagt: "Wer war denn von Euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen." Sie fügte hinzu: "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist diese Toilette."



Die Politikerin, die sich in der Vergangenheit gegen die Ehe für alle und das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare stellte, machte sich in der Sitzung auch über Antidiskriminierungsrichtlinien und "Gender-Gesetzgebungen" lustig. Nachdem queer.de am Samstag nach einem Facebook-Eintrag von Nollendorf-Blogger Johannes Kram über die Sitzung berichtete, erntete AKK zunehmend Kritik aus allen übrigen Parteien (s. vorherige Meldungen). Am Montag forderten auch die Lesben und Schwulen in der Union eine Entschuldigung der Politikerin (queer.de berichtete).



Wer bereits die Ehe zwischen zwei Frauen oder zwei Männern in die Nähe von Inzest gerückt hat, bei dem hat die Abwertung sexueller Minderheiten System. Deswegen muss Annegret Kramp-Karrenbauer Widerspruch aushalten – auch an Karneval. #AKKGate @ardmoma https://t.co/6wf6MSkl83 pic.twitter.com/3JvTBj7kT9 Sven Lehmann (@svenlehmann) March 4, 2019 Twitter / svenlehmann | Der Grünenpolitiker Sven Lehmann war am Montag zum Thema zu Gast im ARD-"Morgenmagazin"

Eine entsprechende Forderung stellte am Montag auch Annalena Baerbock auf. Die Grünen-Chefin meinte, ein Witz könne immer mal missglücken. "Aber wenn man sich dafür nicht entschuldigt, wenn er auf Kosten von Minderheiten geht, dann steckt da mehr dahinter." Bei AKK gebe es schließlich eine Vorgeschichte mit weiteren umstrittenen Äußerungen zur Ehe für Schwule und Lesben. "Die Frage von Anti-Diskriminierung, von respektvollem Miteinander, gilt 365 Tage im Jahr, und auch zu Karneval", sagte Baerbock.



SPD-Vize Ralf Stegner sprach von einem "misslungenen Karnevalsscherz". Der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach twitterte: "Witze im Karneval dürfen auch derb sein. Aber Kramp-Karrenbauers Witz zeigt, was sie von der Debatte um das 3. Geschlecht denkt. Weil diese Menschen extrem unter der Diskriminierung leiden, muss sie sich entschuldigen."



Linken-Chef Bernd Riexinger argumentierte, gute Faschingsreden zeichneten sich dadurch aus, dass das Volk sich über die Herrschenden, Eliten und Reichen lustig machen könne oder über Politiker. "Ich finde, sie müsste sich entschuldigen", meinte er zu AKK. "Das war ein doofer Witz und sie sollte sich vielleicht entschuldigen", sagte auch der der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr.

CDU, AfD und "Bild" verteidigen AKK

Kramp-Karrenbauer selbst hat sich seit dem Wochenende nicht zu der Debatte geäußert, obwohl sie auch in Massenmedien zunehmend in Kritik geriet (s.a. unsere Presseschau). Unterstützung erhielt sie – neben der AfD – vor allem aus der eigenen Partei. So sagte der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor im Deutschlandfunk, er könne sich über die Empörung nur wundern. "Ich finde, in der Karnevalszeit gehört es dann auch dazu, dass es auch mal deutlich überspitze Pointen gibt. Das gehört sicherlich in die Kategorie." Das sei dann auch mal zu akzeptieren. Kramp-Karrenbauer sei "eine sehr differenzierte Frau und gesellschaftspolitisch auf der Höhe der Zeit. Das finde ich falsch, da jetzt Diskriminierung heraus abzuleiten".



Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak verteidigte Kramp-Karrenbauer. "Es ist Karneval. Und im Karneval sollte man die Dinge nicht zu ernst nehmen", sagte er im Interview der "Passauer Neuen Presse" (Dienstagsausgabe).



Am Sonntagabend hatte die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU), gar auf Twitter gemeint: "Wer keine Witze übers dritte Geschlecht macht, weil es um das dritte Geschlecht geht, diskriminiert es" (queer.de berichtete). Ungeachtet starker Kritik von Twitter-Nutzern teilte die Politikerin mehrere weitere ähnliche Einträge, etwa von "Bild"-Chef Julian Reichelt, der ironisch meinte: "Wir brauchen endlich den humorfreien, narrenfreiheitsfreien, Doppelnamen-freien, kostümfreien, laktosefreien Gender-Karneval*in."



Ich wünsche allen Närrinnen und Narren einen schönen #Rosenmontag! 1992 war ich übrigens in meiner #Heimat Ottenstein Kinder-Karnevalsprinz Jens der I. pic.twitter.com/BS63QmZD4j Jens Spahn (@jensspahn) March 4, 2019 Twitter / jensspahn | Gesundheitsminister Jens Spahn wünschte am Montag einen schönen Karneval – und hielt sich aus der AKK-Debatte bislang heraus

Während die "Bild"-Zeitung AKK in einem Kommentar beisprang (queer.de berichtete), twitterte Zeitungs-Chef Reichelt am Montag: "Um die Karnevalsdebatte um @akk mal wieder in die Politik zurück zu ziehen, wage ich folgende Prognose: Stärkste Kraft bei der nächsten Bundestagswahl wird die Partei, die auf die Frage, wieviele Geschlechter es gibt, am klarsten mit "Zwei!" antwortet." Nollendorf-Blogger Johannes Kram kommentierte das mit einem neuen Eintrag, "Nach AKK-Witz: BILD-Chef beschwört Wahlkampf gegen geschlechtliche Vielfalt", und meinte, Reichelts Prognose sei "als eine Einladung zu verstehen: Wer sich für den nächsten Bundestagskampf profilieren möchte, wird in BILD Gehör finden, wenn er es gegen geschlechtliche Vielfalt macht." (nb/cw/dpa/afp)