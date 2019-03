Fußballfans fordern: "Haltet Warschau schwuchtelfrei"

Kaum zu glauben: Mitten in Europa können Fußballfans offenbar ohne Konsequenzen zum Hass auf Homo- und Transsexuelle aufrufen (Bild: Twitter / Fare)

Heute, 12:12h,

Fans des amtierenden polnisches Fußballmeisters Legia Warschau haben bei einem Ligapspiel am Freitagabend gegen das niederschlesische Team Miedź Legnica ein großes Transparent mit einer homophoben Aufschrift entrollt. "Haltet Warschau schwuchtelfrei", hieß es auf dem gut 30 Meter langen Transparent. Auf dem Plakat war auch die Abkürzung LGBT zu lesen, die mit roter Farbe durchgestrichen worden ist.



Auf den Vorfall machte am Montag das von europäischen Fangruppen 1999 gegründete Netzwerk "Football Against Racism in Europe" (FARE) aufmerksam. Die Aktivisten beklagten: "Bislang dazu kein Wort vom polnischen Club oder dem polnischen Fußballverband."



Die Ultras vieler polnischer Teams, insbesondere von Legia Warschau, sind für ihre teils rechtsradikalen Aktionen bekannt, in denen sie gerne Stimmung gegen Minderheiten wie Muslime, Ausländer oder Homosexuelle machen. In Heimspielen sind Sprechchöre wie "Ganz Legia schreit laut und deutlich: Nein zu der islamischen, wilden Horde" Alltag.

Bürgermeister unterzeichnete LGBTI-freundliche Erklärung

Anlass für das homophobe Transparent war die Unterzeichnung einer Erklärung durch Warschaus Bürgermeister Rafał Trzaskowski vor gut zwei Wochen. Das Dokument sieht die Gleichbehandlung von LGBTI formal als Ziel der Stadt an – ein Novum in der politischen Debatte Polens zu LGBTI-Rechten. Die Erklärung beinhaltet konkrete Projekte wie die Bereitstellung von LGBTI-Notunterkünften und die Eröffnung eines queeren Zentrums, außerdem solle an städtischen Schulen Antidiskriminierungsunterricht stattfinden und Sexualkunde auch über LGBTI aufklären.



"In meinem Wahlkampf habe ich ein Warschau für alle versprochen", erklärte Trzaskowski, ein Politiker der christdemokratischen Bürgerplattform (PO), nach der Unterzeichnung der "Warszawska Deklaracja LGBT+" Mitte Februar. "Warschau ist eine Stadt für alle, die niemanden diskriminiert. Warschau ist ein Ort, an dem sich jeder sicher fühlen sollte und jeder mit Unterstützung rechnen kann, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Herkunft, sexueller Orientierung oder seinen Ansichten."



Bürgermeister Rafał Trzaskowski (li.) unterzeichnet feierlich die LGBTI-Erklärung (Bild: Stadt Warschau)

Homophobe Politiker und Medien hatten kurz nach der Unterzeichnung Stimmung gegen das Papier gemacht. In TV-Sendungen erklärten "Experten", dass homosexuelle Aktivisten jetzt planten, in Schulen zu gehen, um Kinder zu Homosexuellen "umzuerziehen". Politiker der Regierungspartei, der rechtspopulistischen und äußerst LGBTI-feindlichen PiS, machten mit Pädo-Vorwürfen Stimmung gegen sexuelle Minderheiten. So twitterte Barbara Nowak, die Schuldezernentin der südpolnischen Großstadt Krakau: "Hat Rafał Trzaskowski darüber informiert, was LGBT wirklich bedeutet? Hat er erwähnt, dass es sich hier unter anderem um die Förderung der Pädophilie handelt?" Sie fragte, warum die Warschauer es zuließen, dass man Kindern Schaden zufüge. (dk)