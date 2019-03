ITB-Partnerland Malaysia: Bei uns gibt es keine Homosexuellen

Tourismusminister Datuk Mohamaddin bin Ketapi wandelt auf den Spuren von Mahmud Ahmadinedschad

Heute, 14:50h,

Der malaysische Tourismusminister hat laut der Zeitung "Morgenpost" am Dienstag auf der Eröffnungspressekonferenz der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin behauptet, in seinem Land existierten keine Schwulen und Lesben. Der 32 Millionen Einwohner zählende südostasiatische Staat ist dieses Jahr Partner der weltgrößten Reisemesse, die vom 6. bis zum 10. März stattfinden wird.



Minister Datuk Mohamaddin bin Ketapi reagierte irritiert auf Journalistenfragen, ob es für Juden und Homosexuelle in seinem Heimatland sicher sei. "Dazu sage ich nichts", erklärte er dazu zunächst. Auf Nachfrage ergänzte der 61-Jährige: "Homosexualität? Ich glaube, wir haben so etwas nicht in unserem Land. Ob es sicher ist oder nicht, kann ich nicht beantworten."



Die Äußerung des Ministers erinnert an einen Auftritt des damaligen iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad vor zwölf Jahren: Der Scharfmacher hatte damals bei einem Vortrag an einer amerikanischen Universität behauptet, dass es in seinem Land keine Homosexuellen gebe (queer.de berichtete).

Malaysia bestraft Homosexualität mit Folter oder Haft

Die Partnerschaft zwischen Malaysia und der ITB wurde bereits im Vorfeld der Tourismusmesse kritisiert, unter anderem weil das Land aktiv Homosexuelle verfolgen lässt (queer.de berichtete). Im mehrheitlich muslimischen Malaysia, in dem der Islam Staatsreligion ist, werden LGBTI nach Strafrecht und "islamischem Recht" verfolgt. Auf einvernehmliche Homosexualität steht derzeit eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren oder Auspeitschung – das ist das gleiche Strafmaß wie für Vergewaltigung. Transsexuelle können zudem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet werden. Homo- oder Transsexuellen ist es auch verboten, im staatlichen Fernsehen aufzutreten.



Trotzdem gibt es in der relativ liberalen Hauptstadt Kuala Lumpur eine lebhafte LGBTI-Szene, allerdings sind in den letzten Jahren immer wieder Polizeieinsätze gegen Szene-Einrichtungen durchgeführt und LGBTI-Veranstaltungen verboten worden. Letzten Herbst sorgte das Land international für Empörung, weil es zwei Frauen wegen Homosexualität nach "islamischem Recht" mit Stockschlägen vor 100 Schaulustigen foltern ließ (queer.de berichtete).



Kritisiert wurde Malaysia auch wegen seiner antisemitischen Haltung: Erst Mitte Januar weigerte sich Malaysias Regierungschef Mahathir Mohamad, israelische Sportler zur paralympischen Schwimm-Weltmeisterschaft ins Land zu lassen, woraufhin dem Land die WM entzogen wurde. Mahathir hatte Juden als "hakennasig" bezeichnet und Verschwörungstheorien über eine angebliche jüdische Weltherrschaft verbreitet. So machte er die Juden für die asiatische Finanzkrise 1997 verantwortlich.



Malaysia ist nicht das erste Partnerland der ITB, das Homosexuelle verfolgt. 2016 wurden die Malediven beworben (bis zu vier Jahre Haft plus maximal hundert Stockschläge), 2017 folgte Botswana (bis zu sieben Jahre Haft) und für das Jahr 2020 wurde bereits Oman ausgewählt (bis zu drei Jahre Haft). Andererseits ist bei der Messe das Segment "Gay & Lesbian Travel" stark vertreten. In diesem Jahr richtet die ITB zudem erstmals einen "LGBT+ Leadership Summit" aus (queer.de berichtete). (dk)