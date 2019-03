CDU-Vize nennt AKK-Kritiker "Kulturbanausen"

Strobl ist CDU-Landeschef in Baden Württemberg (Bild: Deutscher Bundestag / Raphael Huenerfauth / photothek.net)

Innerhalb der CDU gibt es auch nach Karnevalsende noch Auseinandersetzungen, wie man mit den umstrittenen "Witz" von Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer umgehen soll. Die 56-jährige Saarländerin hatte sich in der letzten Woche beim Stockacher Narrengericht im Landkreis Konstanz über intersexuelle Menschen lustig gemacht (queer.de berichtete).



Nach anhaltender Kritik in Medien und sozialen Netzwerken verteidigte nun der baden-württembergische CDU-Landeschef und Bundesvize Thomas Strobl Kramp-Karrenbauer. Es erstaune einen schon, was in Berlin für ein "Bohei" über einen Fastnachtswitz in Stockach gemacht werde, sagte er am politischen Aschermittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis).



Allen, die von Kramp-Karrenbauer eine Entschuldigung forderten, warf er entgegen: "Das ist der wahre Witz. Keine Ahnung habt ihr von der Fasnet (Fastnacht) in Baden-Württemberg, ihr Kulturbanausen in Berlin." Eine Bütt, die nicht anecke, sei keine richtige Bütt. Er sei selbst beim Stockacher Narrengericht gewesen – und er habe gelacht. "Das muss bei einer Fastnacht auch mal drin sein", sagte Strobl, der auch Landesinnenminister und Stellvertreter von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist.



LSVD wirft CDU Verharmlosung vor

Derweil übte der Lesben- und Schwulenverband am Mittwoch erneut Kritik an den Aussagen der CDU-Bundeschefin. Der CDU-Landesvorsitzende Thüringens Mike Mohring und der dortige Chef der Jungen Union, Stefan Gruhner, hätten diskriminierende Äußerungen Kramp-Karrenbauers verharmlost, erklärte Jenny Renner vom Vorstand der Organisation.



Mohring hatte der "Thüringer Allgemeinen" gesagt, er bezweifele, dass Kramp-Karrenbauer damit die Geschlechtervielfalt kritisieren wollte. Gruhner meinte, sie habe ein wichtiges Thema angesprochen, "nämlich, dass das Land andere Probleme hat als diesen ganzen linksgrünen Genderwahnsinn." Der Landtagsabgeordnete hatte sich 2016 als schwul geoutet (queer.de berichtete).



Zu den Äußerungen der CDU-Landespolitiker erklärte Renner, es stelle sich die Frage, was Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen mit der CDU als potenzielle Regierungspartei nach der Landtagswahl in Thüringen erwarte, wenn die Verharmlosung von Diskriminierungserfahrungen als Bagatelle dargestellt werde. Im Freistaat wird Ende Oktober gewählt – laut Umfragen ist völlig unklar, ob Rot-Rot-Grün seine Mehrheit halten kann.

Bosbach: Witz war nicht gegen Inter- oder Transsexuelle gerichtet

Der frühere CDU-Fraktionsvize Wolfgang Bosbach deutete den AKK-"Witz" in einem am Mittwoch auf T-Online veröffentlichten Meinungsbeitrag um: "Nimmt man den Text exakt so, wie er gesagt wurde und ganz sicher auch gemeint war, dann hat sich 'AKK' nicht über Inter- oder Transsexuelle, sondern über (verunsicherte) Männer lustig gemacht. Über Männer, die angeblich nicht mehr wüssten, was sie noch dürften – und was nicht."



Konkret hatte Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede von einer Berliner Latte-Macchiato-Fraktion gesprochen, die die "Toiletten für das dritte Geschlecht" einführe. "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist diese Toilette."



Innerhalb der CDU hatte es in den letzten Tagen aber auch Kritik an der AKK-Aussage gegeben. Die Lesben und Schwule in der Union forderten etwa in einer Presseerklärung und in Interviews eine Entschuldigung Kramp-Karrenbauers (queer.de berichtete). Die Parteichefin hat aber bislang nicht auf diese Forderung reagiert. AKK wird ihre nächste mit Spannung erwartete Rede am frühen Mittwochabend beim politischen Aschermittwoch in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) halten. (dpa/dk)