Sechs Autor*innen beschreiben ihre queeren Lebenswelten

Was passiert, wenn sechs queere Autor*innen aufeinandertreffen? Dann wandern Sonnenmilchflaschen, tanzen Gurken-Madls und fallen Servietten herunter. Das neue Buch "Blaue Augenbrauen" ist das Ergebnis einer literarischen Woche vom 10. bis 15. Februar 2019, in der sich die Teilnehmer*innen austauschten und zusammen Geschichten schrieben.



Der Kurzgeschichtenband "Blaue Augenbrauen" mit 108 Seiten ist jetzt im Buchhandel erhältlich

Ob Mykonos, Küchentisch oder Sprungschanze – für die Gruppe kann eine Begegnung überall anfangen. Sie griffen auf die geteilten queeren Erfahrungen zurück und geben einer Welt Ausdruck, die manche so nicht kennen. Die Autor*innen spielen dabei mit Identitäten und Rollen, mischen Ideen und schmieden diese zu spannenden Erzählungen. So teilen sie die vielfältigen Erlebnisse aus ihren queeren Lebenswelten untereinander und mit ihren Leser*innen. Das macht dieses Buch relevant, prägend und unübersehbar.



"Blaue Augenbrauen" enthält Kurzgeschichten von Rupert Bacher, Casjen Griesel, Florian Kirchhoff, Hardy Krüger, Tobias Reichelt und Frederick Wyrwich. Die sechs Autor*innen stammen aus verschiedenen Teilen Deutschlands und sind auch zu unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen. So entsteht ein buntes Bild queerer Lebenserfahrungen. Das Buch wurde in einer intensiven Woche geschrieben. Eine erste Kleinauflage war direkt am Ende dieser Woche fertig. Eine größere Auflage ist jetzt im Buchhandel erhältlich.



"Blaue Augenbrauen" ist der erste Band der "BuchLabs Series", einer gemeinsamen Initiative der Akademie Waldschlösschen und des niederländischen Verlags Uitgeverij Oostenwind mit Unterstützung der European Cultural Foundation. (cw/pm)

Rupert Bacher, Casjen Griesel, Florian Kirchhoff, Hardy Krüger, Tobias Reichelt & Frederick Wyrwich: Blaue Augenbrauen. Kurzgeschichten. 108 Seiten. Taschenbuch. BuchLabs Series. Reinhausen/Amsterdam 2019. Verkaufspreis: 10 €. ISBN 978-94-93149-01-4.