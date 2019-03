Schwulenberatung Berlin sucht Student_in der Sozialen Arbeit

Heute, 11:46h, noch kein Kommentar

Du bist schwul, lesbisch oder trans*? Du hast einen Fluchthintergrund? Du suchst in Deutschland nach einer beruflichen Perspektive?



In der Schwulenberatung Berlin kannst Du studieren und gleichzeitig Praxiserfahrung sammeln. Im Rahmen einer Stiftungs-Förderung können wir Dich beim



Dualen Studium der Sozialen Arbeit



unterstützen.



- Du bist an zwei Wochentagen an der Hochschule

- An drei Wochentagen sammelst Du praktische Erfahrungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen

- Du bist eingebunden in ein Kolleg_innen-Team, das Dich anleitet und in Deiner Ausbildung unterstützt

- Du erhältst für die Dauer des Studiums ein festes Gehalt, mit dem Du Deinen Lebensunterhalt sichern kannst



Was Du mitbringen musst:

- Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

- Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen ist von Vorteil

- Hochschulzugangsberechtigung

- Eigene Migrations- oder Fluchterfahrung

- Lust auf Lernen und Studieren



Für mehr Informationen wende Dich bitte an:

Jörg Duden

Tel. (030) 44 66 88 22

Email: .