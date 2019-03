Sigmar Gabriel warnt vor "Humorpolizei"

JWHBerlin / wikipedia) Der ehemalige Vizekanzler, Außen-, Wirtschafts- und Umweltminister Sigmar Gabriel war zwischen November 2009 und März 2017 Vorsitzender der SPD (Bild:

Nach Politikern von Union und AfD hat nun auch der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Kritik an ihrem Karnevals-"Witz" auf Kosten intergeschlechtlicher Menschen verteidigt. "Ich frage mich, ob wir vergessen haben, was der Begriff Narrenfreiheit heißt", sagte der SPD-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe). "Wenn wir jetzt anfangen im Fasching jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, dann wäre vor zehn, zwanzig Jahren die Hälfte der Politiker in Haft genommen worden."



Ob man den Witz gut oder schlecht finde, darüber könne man immer streiten, sagte der frühere Wirtschafts- und Außenminister. Er sei aber gegen eine öffentliche "Humorpolizei".



Der Streit um Kramp-Karrenbauers Bemerkung sei eine typische elitäre Debatte zwischen Politik und Medien, die weit entfernt von der Lebenswirklichkeit der normalen Menschen sei und damit zur Entfremdung zwischen Parteien und Wählern beitrage, sagte Gabriel weiter. "Wir müssen ein superglückliches Land sein, dass wir uns über so etwas aufregen."

SPD-General Klingbeil kritisierte "erzkonservativen Wind" in der Union

Die CDU-Chefin hatte bei ihrem Auftritt vor dem Stockacher Narrengericht vergangene Woche gesagt, Toiletten für intergeschlechtliche Menschen seien "für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür – dazwischen – ist diese Toilette" (queer.de berichtete als erstes Medium).



Von SPD, FDP, Linken und Grünen sowie von zahlreichen Kommentatoren war Kramp-Karrenbauer für den "Scherz" scharf kritisiert worden. Die CDU-Chefin zeige, "welcher erzkonservative Wind jetzt wieder in der Union weht", kritisierte etwa SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. "Solche Äußerungen – auch an Karneval – sind absolut respektlos." AKK fehle "in Diskriminierungsfragen eine dem Amt und der Funktion angemessene Haltung", meinte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (queer.de berichtete).



Kramp-Karrenbauer selbst wies die "künstliche Aufregung" in ihrer Aschermittwochsrede energisch zurück. Es sei nicht um ein drittes Geschlecht gegangen, sondern "um die Frage von Emanzen", Machos und das Verhältnis von Mann und Frau. Sie habe inzwischen das Gefühl, "wir sind das verkrampfteste Volk, das auf der Welt rumläuft" (queer.de berichtete).



LGBTI-Rechte kein Thema für Sigmar Gabriel



Sigmar Gabriel hatte in seiner Zeit als SPD-Vorsitzender von November 2009 und März 2017 LGBTI-Rechte fast komplett ignoriert. Schon 2015 warnte er auf einem Parteitag davor, dass eine Politik für Minderheiten keine Mehrheit ergebe (queer.de berichtete). In einem Gastbeitrag für den "Spiegel" warf Gabriel im Dezember 2017 seiner Partei vor, beim Jubel über die Ehe für alle die Kernwählerschaft der Arbeiter vergessen zu haben (queer.de berichtete). (cw/dpa)