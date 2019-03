US-Kandidatin siegt bei Schönheitswettbewerb für trans Frauen

Heute, 15:48h,

Zum ersten Mal hat eine schwarze Kandidatin den Titel als schönste trans Frau der Welt geholt. Beim Schönheitswettbewerb "Miss International Queen" setzte sich Jazell Barbie Royale aus den USA am Freitag in Thailand gegen 19 Mitbewerberinnen durch. Die 31-Jährige will ihren neuen Titel nun nutzen, um auf die Situation HIV-positiver Menschen aufmerksam zu machen.

Mit Tränen in den Augen feierte Royale ihren Sieg bei dem Wettbewerb, der jedes Jahr im Cabaret Tiffany's in Pattaya stattfindet. Royale kündigte an, sie wolle die internationale Aufmerksamkeit nutzen, um der Öffentlichkeit zu erklären, wie wichtig Safer Sex, medizinische Versorgung und HIV-Tests sind.



Angesprochen auf US-Präsident Donald Trump, der in den USA gerade versucht, trans Menschen den Dienst in der Armee zu verbieten, sagte Royale: Wenn sie ihm eine Botschaft schicken solle, dann sei das: "Bitte kandidieren Sie nicht für eifne weitere Amtszeit". (cw/AFP)