Guido Maria Kretschmer wünscht AKK zwei schwule Söhne

Heute, 16:41h, noch kein Kommentar

Der TV-Star und Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat die ablehnende Haltung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gegenüber der Ehe für alle als "Wahnsinn" bezeichnet. "Es ist mir unbegreiflich, wie man sich heute hinstellen kann und das sagen kann, die Ehe zwischen Mann und Frau ist heilig", meinte der 53-Jährige in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der "WAZ".



AKK hatte 2015 als saarländische Ministerpräsidentin die Ehe für alle mit der Legalisierung von Polygamie und Inzest verglichen und seitdem ihre Ablehnung einer rechtlichen Gleichstellung von Lesben und Schwule immer wieder bekräftigt (queer.de berichtete). "Ich habe nichts gegen Frau Kramp-Karrenbauer", meinte Kretschmer in dem Interview, "aber ich wünsche ihr sehr, dass sie mal zwei schwule Söhne bekommt, das wäre mein größter Traum. Dann würde sie spüren, was das mit einem macht, wenn der Sohn darum bittet, heiraten zu können."



Homosexualität sei "kein Ausbildungsberuf", so der Designer. "Man sucht sich das nicht aus. Und wenn man anständig lebt, wieso soll ich nicht die Chance haben, dass ich allen zeigen kann, dass Frank und ich zusammengehören?" Kramp-Karrenbauer sollte sich eher freuen, "dass es so viele gibt in diesem Land, die aufpassen, die die Fahne für Demokratie, für Anstand und solche Dinge hochhalten", sagte Kretschmer. Die Ehe für alle sei eine "Errungenschaft von Menschlichkeit".

Seit 34 Jahren in einer festen Beziehung

Mit seinem zehn Jahre älteren Partner Frank Mutters, der als Maler tätig ist, ist der Modemacher seit 34 Jahren liiert. Im September letzten Jahres ließen sie ihre 2012 geschlossene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln und feierten eine pompöse Hochzeit auf Sylt (queer.de berichtete).

Direktlink | Bericht von Kretschmers Hochzeit auf Sylt TV

Guido Maria Kretschmer wurde insbesondere durch seine Fernsehauftritte bekannt. Seit 2012 ist er Moderator und Juror bei der Doku-Soap "Shopping Queen" auf Vox. Er war auch zwei Staffeln lang Juror bei der RTL-Castingshow "Das Supertalent" und moderierte die RTL-Realityreihe "Deutschlands schönste Frau". (cw)