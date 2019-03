Wo finde ich die Frau fürs Leben?

Calvin Smith / flickr) Jedes Mal, wenn sich zwei Mädels finden, wird die Welt ein klein wenig besser (Bild:

Wie findet frau heutzutage ihre Liebste? Für Männer gibt es im Netz unzählige Seiten, auf denen sie Partnerinnen oder Partner für ein paar Minuten oder Stunden finden können – für Frauen, die Frauen lieben, ist das Angebot viel kleiner. Erfahrene Daterinnen werden auf diesen Seiten bereits mitgekriegt haben: Frauen können leicht auf Karteileichen und schwarze Schafe treffen – und wer die große Liebe sucht, wird nur schwer fündig.



Die Macherinnen und Macher des Portals Sie-sucht-Sie.de wollen diejenigen ansprechen, die von diesen Defiziten genervt sind. Das Portal ist von der Grundstimmung her ausgelegt zum Finden der großen Liebe. Eine ständige redaktionelle Kontrolle soll dabei sicherstellen, dass niemand Schindluder auf der Seite treibt.

Nutzerinnen können Angebot kostenlos testen

Das Projekt ist dabei keine Kostenfalle: Nutzerinnen müssen aber nicht die Katze im Sack kaufen, sondern können das gesamte Angebot mit der kostenlosen Basis-Mitgliedschaft testen. In dieser Null-Euro-Variante unterliegen die Nutzerinnen anders als auf anderen Seiten keinen Restriktionen hinsichtlich der Kommunikation mit anderen Frauen.



Das Portal stellt einige Features zu Verfügung, die Traumfrau zu finden – etwa der sogenannte "Fragen-Flirt", ein detaillierter Fragebogen, die die Suche erleichtern soll. Je mehr Informationen frau von sich preisgebt, desto mehr und ausführlicher werden sich andere Interessentinnen das Profil anschauen oder durch den intelligenten Such-Algorithmus aufeinander aufmerksam. Nicht unwichtig: Auch viele androgyne Frauen suchen ihr Glück auf

Sie-sucht-sie.de.



Durch den "Fragen-Flirt" erhält die Neu-Nutzerin schnell unverbindliche Vorschläge, wer zu ihr passen könnte. Nebenbei bietet die Plattform auch ein Magazin, das Tipps für den erfolgreichen Online-Flirt gibt.



Das gesamte Portal liegt auf europäischen Servern, wodurch eine hohe Sicherheit der Daten garantiert ist. Alle Daten sind SSL-verschlüsselt, was es Hackerinnen und Hackern umso schwerer macht, in die Privatsphäre der Nutzerinnen einzudringen. (cw)