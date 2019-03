Jens Spahn verspottet LGBTI-Rechte als "Blümchenthemen"

Von Micha Schulze

Nein, Jens Spahn hat sich nicht verändert. Der schwule Politiker ist nicht "unser" Mann in der Regierung, sondern noch immer ganz der alte rechte Populist, der vor allem an seine eigene Karriere denkt – trotz PrEP auf Krankenschein und der bislang folgenlosen Ankündigung, "Konversionstherapien" an Lesben und Schwulen verbieten zu wollen. Welchen Stellenwert der Gesundheitsminister den Rechten von LGBTI-Menschen wirklich einräumt, zeigte er letzte Woche beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Bautzen.



Spahn hätte in seiner Festrede den Fastnachts-"Scherz" von Annegret Kramp-Karrenbauer auf Kosten intergeschlechtlicher Menschen einfach ignorieren können – das wäre noch halbwegs verständlich gewesen, schließlich pinkelt man der eigenen Parteichefin bei einer solchen Veranstaltung nicht ans Bein. Er hätte in einem Nebensatz einen Gesetzentwurf zum Verbot von Zwangsoperationen an intergeschlechtlichen Kindern ankündigen können, dann hätten wir ihm wohl den "Homoorden" verliehen. Doch stattdessen verteidigte Spahn die CDU-Vorsitzende und holte zur Attacke auf "Rot-Rot-Grün-Links" aus.

Unsolidarischer und reaktionärer geht's nicht

Das eigentliche Problem liege "nicht in irgendwelchen Karnevalswitzen", polterte der Gesundheitsminister in Bautzen, sondern darin, "dass Rot-Rot-Grün-Links viel zu oft die eigentlichen Interessen, die wichtigen Themen, die grundsätzlichen Fragen von Schule, von Bildung, von Sicherheit, von Rechtsstaat vergisst und sich ständig mit irgendwelchen Blümchenthemen beschäftigt".



Unsolidarischer und reaktionärer geht's nicht. Mit Jens Spahn schürt ausgerechnet ein schwuler Politiker LGBTI-Feindlichkeit, indem er Minderheitenrechte zum unwichtigen Hobby erklärt und gegen andere Politikfelder ausspielt. Als ob sich die Sanierung von Schulen und die Reform des Transsexuellenrechts ausschließen würden.



Und politisch ziemlich dumm war sein Auftritt beim Politischen Aschermittwoch in der Oberlausitz obendrein. Spahn hat sich mit seinem Spott keinen Gefallen getan, wenn er das "Blümchenthema" Verbot von Homo-"Heilung" in seiner Partei tatsächlich durchboxen möchte.