Chelsea Manning in Beugehaft genommen

Heute, 14:34h,

Seit Freitag sitzt die transsexuelle Whistleblowerin Chelsea Manning wieder hinter Gittern: Ein amerikanischen Gericht in Alexandria (US-Bundesstaat Virginia) hatte am Freitag Beugehaft gegen die 31-Jährige verhängt, weil sie sich zwei Tage vorher offenbar geweigert hatte, vor einer sogenannten Grand Jury (Geschworene in einem nichtöffentlichen Verfahren) über die Enthüllungsplattform Wikileaks auszusagen. Mehr Details über das geheime Verfahren sind nicht bekannt. Laut dem zuständigen Richter soll Manning in Haft bleiben, bis sie eine Aussage macht oder die Grand Jury ihre Arbeit beendet hat.



Kurz vor ihrer Festnahme hatte Manning auf Twitter angekündigt, zu ihren Prinzipen stehen zu wollen. Sie habe "ethische Einwände gegen das Grand-Jury-System", schrieb die Whistleblowerin. Sie habe sich mit Verweis auf mehrere Artikel in der US-Verfassung geweigert, die Fragen zu beantworten.



** Chelsea was taken into custody today for resisting a grand jury in the Eastern District of Virginia



Chelsea provided the following statement: pic.twitter.com/tWjEOFyhYn Chelsea E. Manning (@xychelsea) March 8, 2019 Twitter / xychelsea

Sieben Jahr in Militärgefangenschaft

Manning war 2010 verhaftet worden, weil sie als Obergefreiter (damals noch mit dem Namen Bradley) WikiLeaks Hunderttausende geheimer Dokumente zugespielt hatte. Diese zeigten unter anderem Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak-Krieg. Nach ihrer Verurteilung zu 35 Jahren Haft outete sich Manning 2013 als Transsexuelle und begann im Militär-Männergefängnis eine Geschlechtsanpassung.



Dass Manning nur sieben Jahren in Haft bleiben musste, verdankte sie Ex-Präsident Barack Obama: Drei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit gab der Demokrat bekannt, dass er die Strafe der Whistleblowerin zum großen Teil erlassen werde. Sie wurde am 17. Mai 2017, dem Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, aus der Militärhaft entlassen (queer.de berichtete).



In der US-Öffentlichkeit und der LGBTI-Szene ist Manning umstritten. Von vielen wird sie als Heldin angesehen, die in der Zeit von "Don't ask, don't tell" nicht mehr Verbrechen des US-Militärs decken wollte. 2014 wurde sie etwa zur Schirmherrin des CSDs in San Francisco ernannt, obwohl sie noch in Haft saß (queer.de berichtete). Unter Konservativen gilt sie aber als Landesverräterin: So wirft ihr die LGBTI-Gruppe innerhalb der Republikanischen Partei vor, das Leben amerikanischer Soldaten gefährdet zu haben (queer.de berichtete).



Manning engagierte sich zuletzt auch parteipolitisch: Sie bewarb sich letztes Jahr um einen Sitz im US-Senat für den Bundesstaat Maryland für die Demokratische Partei (queer.de berichtete). Bei den Vorwahlen unterlag sie aber dem amtierenden Senator Ben Cardin deutlich (Cardin: 80,4 Prozent, Manning: 5,7 Prozent). (cw)