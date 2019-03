Bis Ende Dezember heiraten und Steuern sparen

Heute, 13:31h, noch kein Kommentar

Seit der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben am 1. Oktober haben verpartnerte Paare die Qual der Wahl: Sollen sie weiter in ihrer Lebenspartnerschaft bleiben oder doch eine zweite Hochzeitsfeier organisieren und "richtig heiraten". Praktische Vorteile bringt die Umwandlung – vom Adoptionsrecht abgesehen – eigentlich kaum.



Eine Sonderregelung könnte aber Homo-Paaren einen wahren Geldsegen bringen: Denn wer seine Lebenspartnerschaft umwandeln lässt, ist offiziell nicht ab diesem Hochzeitstag verheiratet, sondern ab dem Tag, an dem er sich verpartnert hatte – also maximal seit der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Jahr 2001. Allerdings sind verpartnerte Paare im Einkommensteuerrecht erst seit 2013 gleichgestellt. Wer also zwischen 2001 und 2012 als Paar brav seine Steuern bezahlt hat, hat dem Fiskus wahrscheinlich zu viel spendiert.

Gericht zwang Staat zum Handeln

Freiwillig hat der Staat diese rückwirkende Gleichstellung nicht angeboten. Erst eine erfolgreiche Klage veranlasste die Politik zur Gleichbehandlung (queer.de berichtete). Es gibt lediglich zwei Bedingungen: Wer sich seine Verpartnerungsjahre vergolden lassen will, muss vor dem 31. Dezember 2019 geheiratet und vor dem 31. Dezember 2020 die Rückerstattung beantragt haben.



Allerdings hat nicht unbedingt jedes lang verpartnerte Paar einen Vorteil daraus, denn das Ehegattensplitting hilft nicht allen: Wenn ein Paar in einer Lebenspartnerschaft zwischen 2001 und 2012 praktisch gleich viel verdient hat, profitiert es nicht von der Reform. Auch Leute, die etwa als Studenten so wenig verdient haben, dass sie keine Einkommensteuer entrichten mussten, erhalten natürlich auch nichts zurück.



Am meisten profitieren dagegen Paare, deren Einkommen sehr unterschiedlich ist. Denn das deutsche Steuersplitting belohnt insbesondere, wenn eine verheiratete Person gar nicht arbeitet, die andere aber sehr viel verdient. Hier können im Extremfall sogar 10.000 Euro und mehr pro Jahr eingespart werden. Persönlich informieren können sich Hochzeitsinteressierte zum Beispiel bei einem Lohnsteuerhilfeverein. (cw)