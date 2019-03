Tessa Ganserer zu Gast bei "Maischberger"

Tessa Ganserer wird am Mittwochabend bei "Maischberger" zu sehen sein (Bild: WDR)

Heute, 11:08h, noch kein Kommentar

Zu Update springen: "Maischberger"-Redaktion ändert Thema aus aktuellem Anlass kurzfristig (12.40 Uhr)



Die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer, die erste offen transsexuelle Landtagsabgeordnete in Deutschland, wird in der am Mittwochabend live ausgestrahlten Talkshow "Maischberger" als eine von sechs Gästen über Diskriminierung debattieren. Die WDR-Sendung wird ab 22.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Sie steht unter dem Motto: "Schlechte Witze, falsche Kostüme: Wo beginnt Alltagsdiskriminierung?"



Aufhänger der Sendung ist die Debatte um den Faschings-"Witz" von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, in der sich die 56-Jährige über intersexuelle Menschen lustig gemacht hatte (queer.de berichtete). Außerdem soll es um die Aufforderung einer Hamburger Kita an die Eltern gehen, die Kinder zum Karneval nicht als Indianer zu verkleiden, um "keine Stereotype zu bedienen". Dazu fragt die Sendung laut Vorabmeldung: "Ist es diskriminierend, sich als Indianer zu verkleiden? Sind Witze über Minderheiten in Ordnung? Und was denken die Betroffenen darüber?"



Neben Ganserer zu Gast sind die WDR-Journalistin Lisa Ortgies ("Frau TV"), der Kabarettist Abdelkarim, Influencerin Aminata Belli und "Zeit"-Kolumnist Harald Martenstein (das Nollendorfblog kritisierte im Dezember transfeindliche Promo für einen seiner Texte). Außerdem hat sich die CSU-Politikerin Silke Launert angekündigt, die von der "Maischberger"-Redaktion als AKK-Verteidigerin aus der Unions-Bundestagsfraktion gebucht wurde. Sie wird mit den Worten zitiert: "Die heftigen Reaktionen auf die Äußerungen von Frau Kramp-Karrenbauer im Karneval finde ich übertrieben. Etwas mehr Gelassenheit täte uns allen gut."



Bereits Ende Januar – wenige Wochen vor der Kontroverse um ihren Intersexuellen-"Witz" – war Kramp-Karrenbauer selbst zu Gast bei "Maischberger". In dieser Sendung bekräftigte sie, dass sie persönlich Eheschließungen zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren weiterhin ablehne. Sie lehnte es auch ab, ihren Vergleich von Homo-Paaren mit Inzest oder Polygamie aus dem Jahr 2015 zurückzunehmen (queer.de berichtete). (dk)



Update 12.40 Uhr: Thema geändert



Auf ihrer Facebook-Seite kündigt die "Maischberger"-Redaktion an, dass "aus aktuellem Anlass" ein anderes Thema behandelt wird. Weitere Informationen gibt es zunächst nicht.



Update 13.26 Uhr: Brexit wird zum Thema



Gast ist unter anderem AfD-Chef Jörg Meuthen, der in der Vergangenheit immer wieder gegen sexuelle Minderheiten Stimmung gemacht hat (queer.de berichtete).