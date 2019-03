§175: Mehr Opfer sollen entschädigt werden

Bundesjustizministerium Katarina Barley (SPD) hält die erst 1994 beendete Verfolgung schwuler Männer in Deutschland für "grobes Unrecht" (Bild: Susie Knoll)

Das Bundesjustizministerium hat am Mittwochmittag Nachbesserungen bei der Entschädigung für Opfer des Unrechtsparagrafen 175 angekündigt. Ab sofort sollen laut einer neuen Richtlinie (PDF) des Ministeriums nicht mehr nur Opfer entschädigt werden können, die bis zur vollständigen Abschaffung des Gesetzes im Jahr 1994 rechtskräftig verurteilt worden waren, sondern auch Personen, gegen die ohne Urteil ermittelt wurde oder die durch die Verfolgung berufliche, wirtschaftliche oder gesundheitliche Nachteile erlitten. "Auch ihre Leben hat Paragraf 175 schwer belastet. Es ist wichtig, dass wir Solidarität und Anerkennung zeigen", so begründete Justizministerin Katarina Barley (SPD) die Entscheidung.



Barley erklärte weiter, dass die Verfolgung Homosexueller aus heutiger Sicht "grobes Unrecht" gewesen sei. "Als Rechtsstaat übernehmen wir dafür heute Verantwortung." Laut dem Justizministerium wurden nach 1945 fast 70.000 Menschen in Ost und West wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt.



Das im Juni 2017 beschlossene Gesetz zur Rehabilitierung hatte bislang nur vorgesehen, verurteilten Homosexuellen, deren Partner zum "Tatzeitpunkt" über 16 Jahre alt waren, eine Entschädigung von 3.000 Euro pro Urteil und 1.500 Euro pro angefangenem Jahr des Freiheitsentzugs zukommen zu lassen (queer.de berichtete). An der Alterseinschränkung rüttelt das Ministerium auch in der neuen Richtlinie nicht.



Die bisherigen Einschränkungen führten dazu, dass viele im Nachkriegsdeutschland wegen ihrer Homosexualität verfolgte Männer keinen Anspruch auf Entschädigung hatten. Ein Beispiel ist der bereits von den Nazis verfolgte Wolfgang Lauinger, der in den Fünfzigerjahren monatelang von der "demokratischen" Bundesrepublik Deutschland in Untersuchungshaft gesteckt wurde. Sein Antrag wurde Ende 2017 abgelehnt, weil er nie rechtskräftig verurteilt worden sei (queer.de berichtete). Lauinger zeigte sich geschockt über die "Farce". Kurze Zeit später starb der LGBTI-Aktivist im Alter von 99 Jahren (queer.de berichtete).

500 Euro pro Ermittlungsverfahren, 1.500 Euro für U-Haft

Nach der neuen Richtlinie sollen daher künftig auch weitere Opfer der Strafverfolgung nach Paragraf 175 Anspruch auf Entschädigung haben. Männer, die deshalb in Untersuchungshaft saßen, sollen 1.500 Euro je angefangenes Jahr erlittener Freiheitsberaubung erhalten. Davon unabhängig soll es 500 Euro Entschädigung für jedes gegen eine Person eingeleitete Ermittlungsverfahren geben.



1.500 Euro Entschädigung können laut dem Justizministerium künfitg auch Personen erhalten, die im Zusammenhang mit der damaligen Rechtslage auch ohne konkrete Strafverfolgung "unter außergewöhnlich negativen Beeinträchtigungen zu leiden hatten".



Das Ministerium betonte, dass die Geldleistungen nicht als Schadensersatz zu verstehen seien. Es gehe vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Solidarität um eine symbolische Anerkennung erlittener Beeinträchtigungen. Betroffene, die bereits zuvor einen Entschädigungsantrag beim Bundesamt für Justiz gestellt hatten, sollen unaufgefordert Post von dort erhalten.



Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS), die sich für eine Ausweitung der Entschädigungen eingesetzt hatte, weist darauf hin, dass sie Betroffene weiterhin unter der bekannten kostenlosen Servicenummer (0800) 175 2017 beraten wird. Die Hotline wird vom Bundesjustizministerium und Bundesfamilienministerium gefördert.



Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren informiert Betroffene zu dem Entschädigungsgesetz und der neuen Richtlinie

Seit Sommer 2017 ist ein Antrag auf Entschädigung für Opfer des Paragrafen 175 möglich. Bislang gab es aber nur einen Bruchteil der von der Bundesregierung erwarteten 5.000 Anträge. Bundesministerin Barley sagte im Januar, sie vermute, dass viele sich "nicht mehr mit diesem besonders bitteren Kapitel" ihres Lebens befassen wollten (queer.de berichtete). (dk)